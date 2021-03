Tiago Leifert confirma Prova do Anjo no BBB 21 durante o sábado (6) e explica paredão falso

Tiago Leifert, apresentador do BBB 21, usou o Instagram para confirmar a realização da próxima prova do anjo do reality, que será realizada no sábado (6). Os espectadores levantaram a dúvida nas redes sociais após a explicação da dinâmica do paredão falso esta semana, já que o benefício poderá modificar o andamento do jogo.

"Normalmente amanhã (sábado) é a prova", respondeu o comandante do programa. Leifert usou espaço de perguntas e respostas na rede social para tirar as principais dúvidas dos seguidores.

Durante a explicação do paredão falso, anunciado na quinta (4), Leifert deu detalhes de como a semana será diferente, visto que nenhum brother será eliminado por enquanto. No entanto, o anjo não foi explicado durante a exibição na TV.

Outra pergunta dos espectadores foi sobre quem receberá a imunidade. A questão citava um cenário simples: caso o anjo desse o monstro para alguém do grupo VIP, fica valendo a formação nova da xepa na hora da votação?

Segundo o Leifert, a perspectiva é válida. "Boa pergunta e sim! Se der monstro no vip, Rodolffo ta (sic) lashcado", explicou o apresentador. Confira abaixo quais as regras para o BBB 21 nesta semana:

Regras do paredão falso

Quatro pessoas irão ao paredão. A mais votada pelo público terá uma eliminação falsa na terça-feira (9) e vai para um quatro secreto. Ela terá acesso a tudo que acontece na casa por meio de câmeras e, quando retornar, poderá vetar o anjo por duas semanas.

O segundo colocado na votação joga a próxima prova do líder de 11 de março, assim como o terceiro colocado. O quarto colocado, menos preferido do público, ganhará voto com peso 2 pelo prazo de duas semanas.

Como será a formação de paredão?

No domingo (7), o líder indicará uma pessoa da xepa e uma pessoa do VIP. Ambos terão contragolpe e poderão indicar uma nova pessoa. O paredão se completa com o mais votado da casa.

Os mais votados da casa, e os contragolpes de xepa e VIP jogam a prova Bate-Volta. Uma pessoa se salva e o paredão falso é finalizado com quatro pessoas.

Líder

O paredão falso mudou a dinâmica do líder. Rodolffo terá de indicar duas pessoas para a berlinda: uma do VIP e uma da xepa. Devido à dupla indicação e o fato de ninguém ser eliminado do programa nesta semana, o líder terá duas semanas de imunidade.