Arthur ganha prova do anjo no BBB 21 deste sábado (6) e leva R$10 mil

O participante Arthur venceu a sexta prova do anjo no BBB 21 , neste sábado (6). Os sorteados para jogar foram Caio, Gilberto, Pocah, Camilla, Viih Tube, Thaís, Projota e Arthur.

Na prova de hoje, os participantes usaram lançador — em forma de escova elétrica — para arremessar bolas. As esferas foram jogadas na direção de recipientes em forma de dentes. Cada um deles possuía uma pontuação, de 10 a 50 pontos. Arthur ganhou por fazer mais pontos em quatro jogadas.

Além do colar do anjo, Brother recebeu R$ 10 mil e a escova elétrica do patrocinador da prova. "Vou limpar meu nome", declarou o brother ao ganhar o prêmio.

Após a prova, Tiago Leifert conversou com os participantes da casa e parabenizou atuação de Projota que ficou em segundo lugar."Não era pra mim hoje. Eu aceito. Que seja numa próxima", disse o rapper.

Arthur escolheu Fiuk e Juliette para atividades do monstro.





Paredão Falso

O paredão falso do BBB 21 foi confirmado pelo apresentador Tiago Leifert e começa a ser formado no domingo (7). A dinâmica será diferenciada das últimas edições. Ninguém será eliminado na próxima semana. Todos os envolvidos neste paredão terão tarefas e implicações diferentes.

Quatro participantes do BBB 21 irão ao paredão. A mais votada pelo público terá uma eliminação falsa na terça-feira (9) e ficará em um quatro secreto. Ela terá acesso a tudo que acontece na casa por câmeras e, quando retornar, poderá vetar o anjo por duas semanas. O segundo colocado na votação joga a próxima prova do líder de 11 de março, assim como o terceiro colocado. O quarto colocado, menos preferido do público, ganhará voto com peso 2 pelo prazo de duas semanas.

Como será a formação de paredão?

No domingo (7), o líder indicará uma pessoa da xepa e uma pessoa do VIP. Ambos terão contragolpe e poderão indicar uma nova pessoa. O paredão se completa com o mais votado da casa. Os mais votados da casa, e os contragolpes de xepa e VIP jogam a prova Bate-Volta. Uma pessoa se salva e o paredão falso é finalizado com quatro pessoas.