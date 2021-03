Sarah ter simpatia por Bolsonaro não significa apoiá-lo, diz assessoria de participante do BBB

A montanha-russa da popularidade digital atingiu a consultora de marketing digital Sarah Andrade, 29, nesta sexta-feira (5). A sister, que disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão no Big Brother Brasil (BBB) 21, perdeu cerca de 100 mil seguidores no Instagram.

Sarah vinha como uma das competidoras com maior chance de levar o prêmio, mas passou a ser alvo de críticas de internautas desde que afirmou, no programa, na última madrugada, que gosta do presidente Jair Bolsonato (sem partido).

A sister começou o programa com 19,5 mil seguidores no Instagram, mas logo na segunda semana do reality começou a crescer sem parar, chegando aos 8,8 milhões na quinta-feira (4). Com a nova declaração, no entanto, o número já foi para 8,7 milhões.

A brasiliense falava sobre a possibilidade de ter acontecido impeachment em algum país, quando afirmou: "Não do nosso [presidente], eu gosto dele!". "Não vou falar isso em rede nacional, porque vou ganhar votos e pode me tirar da casa", completou.

Sarah até já havia afirmado que deixou de seguir o político nas redes sociais antes de entrar no programa, mas a declaração de simpatia parece que impactou ainda mais sua torcida, principalmente por causa do agravamento da crise da Covid-19.

"Sou contra cortar laços só por opinião política. Agora, se a pessoa gosta de um fascista genocida diretamente responsável por 260 mil mortes, defensor de tortura e ditaduras... Aí não é 'opinião política', é desumanidade", argumentou Felipe Neto.

A assessoria da competidora afirmou, em nota, que "simpatizar e apoiar são palavras com significados distintos", e comparou o cancelamento de Sarah ao sofrido pelo ator Lucas Penteado, 24, dentro do reality "por comportamentos que não o definem".

"Sobre o cancelamento, é um direito das pessoas. Afinal vivemos numa sociedade democrática e as redes sociais são um espaço de comunicação utilizado por muitos como um meio de se manifestarem propagando ideias que não sustentariam."

"Responsabilidade com as palavras empregadas e respeito com ideias contrárias às nossas deveriam permear as relações humanas", continua. "Só podemos lamentar sobre a cultura do cancelamento e refletir como temos muito a melhorar como sociedade."