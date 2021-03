Sarah, do BBB 21, revela que gosta de Bolsonaro e vira assunto mais comentado no Twitter

Sarah Andrade parece ser uma das principais favoritas ao prêmio do BBB 21 até o momento, mas uma declaração dada pela sister durante conversa no confinamento na madrugada desta sexta (5) dividiu os espectadores do programa nas redes sociais. Ao teorizar sobre o que estaria acontecendo no "mundo real", a brasiliense afirmou gostar do presidente Jair Bolsonaro.

O debate, que culminou no posicionamento, começou após especulações com João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih Tube, quando todos estavam no quarto colorido da "casa mais vigiada do Brasil". "Será que alguém morreu?", questionou, primeiramente, o professor João Luiz.

Logo em seguida, Sarah partiu para os assuntos políticos. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", brincou ela. "Não do nosso, eu gosto dele!", completou. Em redes como o Twitter, o nome da participante ficou entre os mais comentados na manhã desta sexta.

"Não do nosso, eu gosto dele" Sarah dizendo que gosta do Bolsonaro após comentário sobre impeachment pic.twitter.com/0fewpQHzhf — Rene Silva (@eurenesilva) March 5, 2021

A declaração foi para os Trending Topics como o segundo assunto mais comentado no Brasil, com a hashtag #ForaSarah. "É Sarah, tchau Sarah, vai com Deus, Sarah. Contra fatos não há argumentos. Se você gosta de um ser que despreza a morte de milhares de brasileiros, você não me representa mais", escreveu um usuário.

Sarah no Instagram

Essa, inclusive, não é a primeira vez que a sister de 29 anos faz comentários sobre o presidente no Big Brother Brasil. Na última segunda (1), também em conversa, ela chegou a comentar que deixou de segui-lo no Instagram recentemente, pouco antes da estreia da nova edição.

No momento, o tema foi puxado por Thaís, que citou caso de pessoas que integraram a seleção para escolha do elenco do reality show. "Eles acharam o Instagram de uma menina e cancelaram porque ela seguia o Bolsonaro", contou a dentista.

"Sério? Ah, eu lembro! Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir", respondeu Sarah. Em seguida, ela justificou: "eu vou mentir? Eu gostava de ver o que era postado".