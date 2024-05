Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de maio

A lua segue minguando no signo de Áries e não faz aspecto com nenhum outro planeta no céu. O domingo pede descanso. Você precisa armazenar forças para a próxima fase que vai iniciar na quarta, dia 08/05. A Lua chega pertinho do Nodo Norte e você já sabe o que fazer e para onde ir. E ao mesmo tempo se opõe ao Nodo Sul, apontando o que você precisa soltar. Mude a rota ou o processo. Vênus e Marte estão domiciliados, empoderados te ajudando e encorajando a fazer a melhor escolha. Sinta, escute o conselho que está vindo do alto.

Signo de Áries hoje

Neste momento o universo está trabalhando para que você se liberte dos vícios de relacionamentos que impedem o seu desenvolvimento pessoal. Conquiste a sua autonomia e não esqueça que você tem a sua própria vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.