Aliança entre Sarah e Juliette no BBB 21 vira assunto com Caio e Rodolffo; entenda

A relação entre as participantes Sarah e Juliette tem dado sinais de desgaste nos últimos dias dentro do BBB 21. Aliadas junto de Gilberto, as duas repercutiram nas redes durante a madrugada de quinta (4), logo após conversa com Caio e Rodolffo.

No quarto do Líder, a brasiliense, o fazendeiro e o cantor falaram sobre as mudanças nos posicionamentos de jogo no Big Brother Brasil. "Nós três temos o pensamento muito parecido. Nossas opiniões estão ficando iguais. E as delas estão ficando muito distantes", afirmou Caio em relação a Gil e Juliette.

Em resposta, Sarah citou a colega de confinamento. "Muito. O Gil pensa completamente diferente dela também. A gente já combinou de parar de falar de algumas coisas com ela, porque não dá", disse ao questionar as alianças formadas pela paraibana.

Segundo Caio, o fato de Juliette não votar em Projota, Carla Diaz e Pocah pode ser indicativo de que ela não deve ser incluída nas discussões do grupo. "São três pessoas que, querendo ou não, estão nesse rolê nosso. Ela é doida. Ela para virar a casaca uma hora, acontecer de mudar grupo e depois abrir o verbo aí no mundo arrebenta com nós. Aí a gente vira o alvo de toda semana", completou o fazendeiro.

Desentendimento

Nas redes sociais, internautas ressaltaram que essa não é a primeira vez que Juliette é questionada por Sarah. Ainda durante a madrugada, elas discutiram brevemente sobre como se comportar na "casa mais vigiada do Brasil".

Tudo começou quando, também no quarto do Líder, Juliette resolveu direcionar dicas à amiga, que não lidou muito bem com o alerta. "Tu, eu não escuto muito não", rebateu a analista de marketing.

"Quando tu se lascar por causa disso, aí você vai escutar, sua besta. Eu não digo mais nada para você, se lasque. Não me escuta, então jogue só", comunicou Juliette.

Enquanto isso, Sarah voltou a reforçar que as duas pensam de forma distinta. "É que a gente pensa tão diferente em várias coisinhas, não adianta", reforçou.