Entenda como vai funcionar o paredão falso do BBB 21

O paredão falso do Big Brother Brasil (BBB) 21 foi confirmado pelo apresentador Tiago Leifert e começa a ser formado neste próximo domingo (7). A dinâmica será diferenciada das últimas edições.

Ninguém será eliminado do programa nesta semana. Todos os protagonistas deste paredão terão tarefas e implicações diferentes.

Regras do paredão falso

Quatro pessoas irão ao paredão. A mais votada pelo público terá uma eliminação falsa na terça-feira (9) e vai para um quatro secreto. Ela terá acesso a tudo que acontece na casa por meio de câmeras e, quando retornar, poderá vetar o anjo por duas semanas.

O segundo colocado na votação joga a próxima prova do líder de 11 de março, assim como o terceiro colocado. O quarto colocado, menos preferido do público, ganhará voto com peso 2 pelo prazo de duas semanas.

Como será a formação de paredão?

No domingo (7), o líder indicará uma pessoa da xepa e uma pessoa do VIP. Ambos terão contragolpe e poderão indicar uma nova pessoa. O paredão se completa com o mais votado da casa.

Os mais votados da casa, e os contragolpes de xepa e VIP jogam a prova Bate-Volta. Uma pessoa se salva e o paredão falso é finalizado com quatro pessoas.

Líder

O paredão falso mudou a dinâmica do líder. Rodolffo terá de indicar duas pessoas para a berlinda: uma do VIP e uma da xepa. Devido à dupla indicação e o fato de ninguém ser eliminado do programa nesta semana, o líder terá duas semanas de imunidade.