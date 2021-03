Relembre como foram todos os paredões falsos do BBB

O paredão falso já virou uma "tradição" no Big Brother Brasil (BBB) há várias edições. Neste domingo (7), começa a formação da dinâmica do BBB 21, que promete movimentar a casa. Neste tipo de paredão, ninguém é eliminado, como geralmente acontece toda semana, e, de quebra, o falso rejeitado ainda ganha vantagens no seu retorno.

No BBB 21, o mais votado pelo público sairá da casa na terça-feira (9) e será mandado para um quarto especial com visão privilegiada, por câmeras, de tudo que acontece no reality. O escolhido retornará com o poder de vetar o poder do anjo por duas semanas.

Ao todo, já aconteceram cinco paredões falsos na história do BBB.

Relembre os paredões falsos

Anamara, BBB 13

Legenda: Maroca foi a primeira eliminada a retornar para o programa em um paredão Foto: Reprodução/TV Globo

A sister Anamara, a Maroca, fez sua segunda participação no reality show em 2013 após ter sido eliminada na versão de 2010. Ela estreou o conceito de paredão falso, que antes era conhecido como "Vai e Volta". Ela foi "eliminada" e sem que os participantes soubessem, ficou dois dias isolada em um quarto assistindo os colegas.

Ao retornar, ela cantou "Eu voltei, voltei pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar", de Roberto Carlos.

Ana Paula, BBB 16

Legenda: Ana Paula viralizou o bordão "olha ela!" Foto: Reprodução/ TV Globo

A jornalista Ana Paula Renault entrou para a história e viralizou nas redes sociais ao cair no paredão falso do BBB 16, na terceira semana. Com diversos desafetos na casa, a sister foi escolhida pelo público para sair temporariamente de casa para assistir os colegas por dois dias.

Na volta, ela foi direto confrontar sua inimiga, Juliana Dias, e soltou o icônico bordão "Olha ela!", que ganhou o Brasil. Apesar de ter deixado sua marca no programa, Ana Paula acabou sendo expulsa do reality show poucas semanas depois por bater em Renan.

Emily, BBB 17

Legenda: Emilly passou apenas algumas horas como "eliminada" Foto: Reprodução/TV Globo

A sister Emilly Araújo, ganhadora do BBB 17, tomou um susto ao cair em uma eliminação relâmpago. O apresentador Tiago Leifert apareceu de surpresa avisando os brothers que eles haviam ganhado o poder de eliminar alguém imediatamente. Emilly foi a mais votada e teve de sair.

Antes de sair essa chamada ao confessionário e deixou como "testamento" a escolha de quatro brothers para disputar a próxima Prova do Líder. Ela então foi chamada para deixar o programa, mas, para sua surpresa, acabou sendo levada ao quarto do líder, retornando para a casa após algumas horas.

Gleici, BBB 18

Legenda: Gleici foi "eliminada" e no final se tornou a ganhadora do programa Foto: Reprodução/TV Globo

Antes de se tornar a grande vencedora do programa, Gleici Damasceno foi "eliminada" no paredão falso do BBB 18. Eufórica, a participante quase não acreditou no que estava acontecendo. Na sua volta à casa, ela soltou uma fala da personagem Clara, da novela O Outro Lado do Paraíso e sedimentou seu lugar como rainha do meme daquela edição: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!".

No retorno, Gleici voltou com o poder de indicar uma pessoa direto para o paredão (verdadeiro), e mandou a cearense Patrícia direto à berlinda. Naquela semana, Patrícia foi eliminada com rejeição recorde, marca que foi batida no BBB 21 com a saída de Karol Conká, com 99% dos votos.

Gabriela, BBB 19

Legenda: Gabriela voltou do paredão falso com imunidade Foto: Reprodução/TV Globo

Mais um "paredão do bem" terminou em final feliz. Após pensar ter sido eliminada e ter que se despedir dos amigos com muito choro, Gabriela saiu pela porta da casa e voltou para a despensa e percebeu que não havia sido eliminada.

Após o momento de emoção, a sister correu para dentro da casa aos gritos e emocionou todos os amigos com seu retorno. Naquela semana ela ganhou imunidade.