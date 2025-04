Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a disputa nesta terça (8)

Guilherme se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 25. Os participantes disputaram a 14ª Prova do Líder do reality show na noite desta terça (8), que foi feita individualmente. Na última semana, o BBB contou com reinício do "Modo Turbo".

Após a eliminação, a prova do líder e a formação do Paredão de hoje, um dos brothers vai deixar a casa na próxima quinta-feira (10).

Veja também Zoeira Ex-BBB Davi Brito anuncia gravidez de namorada: 'Vou ser um papai calabreso' Zoeira Quem saiu do BBB 25? João Gabriel é eliminado com 51,95% dos votos no 14º Paredão

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

Na Prova do Líder de hoje, os brothers precisaram adivinhar as letras que faltava para formar frases. Em cada rodada, os participantes tiveram que encontrar a letra correta seguindo a seguinte forma:

Definir de qual painel vão indicar a letra, se do computador, celular ou TV.

Escolher um número e esperar ser exibida qual letra corresponde a esta opção.

Vinícius foi o primeiro a jogar, sendo seguido por João Pedro, Maike, Joselma, DIego Hypolito, Renata e Vitória Strada. Encerrando, assim, a primeira rodada.

Nova divisão da casa

O brother dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir duas pulseiras entre os confinados.

VIP: Delma.

Delma. Xepa: Vitória Strada, Vinícius, Diego Hypolito, Maike, João Pedro e Renata

Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.