Enquete BBB 21: Arthur, Caio, Carla ou João? Vote em quem você quer ver saindo no Paredão falso

A Formação do sexto Paredão aconteceu na noite deste domingo (7), e Arthur, Caio, Carla e João formam a berlinda desta semana. Agora os internautas devem votar no participante que querem ver indo para o quarto secreto na próxima terça-feira (9).

Arthur, que ganhou a última Prova do Anjo, imunizou Projota, Logo após, Rofolffo, que venceu a última Prova do Líder, teve que indicar uma pessoa da Xepa e outra do Vip:

O sertanejo, então, decidiu colocar a atriz Carla Diaz e o professor de Geografia João Luiz para a noite de eliminação. Assim, estes não puderam fazer a Prova Bate e Volta.

Logo após, os participantes foram votar no confessionário, e Arthur acabou sendo o escolhido pela casa. Na sequência, aconteceram dois contragolpes: Carla Diaz puxou Caio para o Paredão, e João Luiz escolheu Pocah.

Arthur, Caio e Pocah fizeram a Prova Bate e Volta, que exigiu sorte dos brothers e da sister. Pocah ganhou e se livrou da berlinda.

Quem votou em quem?

Gil - Pocah

Arthur - Juliette

Caio - Camilla de Lucas

Projota - Thaís

Fiuk - Arthur

Carla Diaz - Caio

Juliette - Arthur

Viih Tube - Pocah

Thaís - Arthur

Sarah - Pocah

Pocah - Fiuk

João Luiz - Arthur

Camilla de Lucas - Caio

