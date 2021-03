Carla Diaz retorna à casa do BBB 21 na manhã desta quinta-feira (11)

Tiago Leifert anunciou que Carla Diaz sai do quarto secreto e retorna para a casa do Big Brother Brasil (BBB) 21 na manhã desta quinta-feira (11). Conforme o apresentador, Carla será o "toque de despertar" dos participantes. A atriz foi "eliminada" no paredão falso nessa terça-feira (9) por votação do público.

No retorno, Carla poderá participar da Prova do Líder e ainda ganha o poder de vetar as decisões do anjo da semana, com prazo de validade de uso de duas semanas. Leifert se conectou no quarto secreto durante o programa ao vivo desta quarta-feira (10) e explicou a dinâmica para a atriz.

Carla está separada da casa desde que foi "eliminada" e tem o poder de acionar o áudio da casa para assistir a conversas entre os brothers e sisters. Ela voltará com informações privilegiadas.