Marcelo é escolhido por Jonas e se torna primeiro Monstro do BBB 26

Após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB 26, Jonas Sulzbach colocou Marcelo no Castigo do Monstro, sendo o primeiro da edição.

O escolhido não gostou da seleção: "É a justificativa dele, né? E que justificativa... Não movimenta, não faz nada", comentou o participante com Milena.

Jonas disse que "a pessoa quando tá no Monstro vai aparecer" , mas Marcelo seguiu questionando a decisão: "É horrível o Monstro. É humilhante, eu sei".

VEJA MOMENTO DA ESCOLHA

COMO FOI A PROVA

A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu neste sábado (17). Os participantes da dinâmica foram escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A prova foi realizada em dupla. Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando nove duplas no jogo.

Além da escolha do monstro, Jonas poderá imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas.