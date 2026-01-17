Marcelo é escolhido por Jonas e se torna primeiro Monstro do BBB 26
O brother foi escolhido após Jonas vencer Prova do Anjo.
Após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB 26, Jonas Sulzbach colocou Marcelo no Castigo do Monstro, sendo o primeiro da edição.
O escolhido não gostou da seleção: "É a justificativa dele, né? E que justificativa... Não movimenta, não faz nada", comentou o participante com Milena.
Jonas disse que "a pessoa quando tá no Monstro vai aparecer" , mas Marcelo seguiu questionando a decisão: "É horrível o Monstro. É humilhante, eu sei".
VEJA MOMENTO DA ESCOLHA
COMO FOI A PROVA
A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu neste sábado (17). Os participantes da dinâmica foram escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
A prova foi realizada em dupla. Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando nove duplas no jogo.
Além da escolha do monstro, Jonas poderá imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas.