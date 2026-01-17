'Me acordou quatro vezes', diz Alberto Cowboy sobre dormir com Pedro no BBB 26
Brother tem irritado alguns participantes com suas atitudes.
Pedro continua causando no BBB 26. Dessa vez, quem reclamou das atitudes do brother foi Alberto Cowboy. O participante não gostou da experiência de dividir o Quarto do Líder com Pedro.
"Me acordou umas quatro vezes, até na dispensa ele foi. Abria aquela porta iluminada na minha cara, fechou a porta, faz barulho", contou o líder da semana em conversa com Juliano Floss e outros participantes.
Ana Paula Renault também tem tido alguns atritos com Pedro, que desde a quinta-feira (15) tem protagonizado conversas calorosas com a sister.
Na tarde deste sábado (17), os dois tiveram outro momento de troca de farpas. Em tons de ironia, Ana Paula disparou contra Pedro: "Se esses dentes falsos horrorosos que você tem aí cair, você pode saber que... Aí você me conta" .