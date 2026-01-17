Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (17/01)?

A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 acontece neste sábado (17). Os participantes da dinâmica serão escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O vencedor da prova vai poder imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas.

Além do colar do anjo, o brother ou sister vai decidir o Castigo do Monstro. O participante que vencer também ganhará o Almoço do Anjo, com cardápio especial e vídeo da família.

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo não tem horário específico, mas acontece normalmente no início da tarde. A dinâmica será transmitida ao vivo pelo Globoplay.