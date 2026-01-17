Diário do Nordeste
Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (17/01)?

Primeira Prova do Anjo pode render duas imunidades.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Um grupo de sete participantes do Big Brother Brasil (BBB) conversando em uma área externa da casa, com um grande mural de praia ao fundo e o logotipo do BBB visível.
Legenda: Brothers e sisters farão a primeira Prova do Anjo da temporada 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 acontece neste sábado (17). Os participantes da dinâmica serão escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O vencedor da prova vai poder imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas

Além do colar do anjo, o brother ou sister vai decidir o Castigo do Monstro. O participante que vencer também ganhará o Almoço do Anjo, com cardápio especial e vídeo da família. 

teaser image
Zoeira

Com Big Fone e eliminação, veja cronograma da primeira semana do BBB 26

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo não tem horário específico, mas acontece normalmente no início da tarde. A dinâmica será transmitida ao vivo pelo Globoplay

 

 

Montagem de fotos dos dois primeiros beijos do BBB 26.
Zoeira

Primeira festa do BBB 26 tem show de Anitta e dois beijos

Participantes curtiram show de Anitta e dois casais se formaram.

Redação
Há 2 horas
