Jonas Sulzbach é denunciado ao Ministério Público por homofobia no BBB 26

Jonas Sulzbach, participante do BBB 26, foi alvo de uma queixa-crime apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) após por proferir declarações consideradas homofóbicas contra o influenciador Juliano Floss, seu colega de confinamento.

A denúncia foi ajuizada pelo deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior.

O que aconteceu?

Após a dinâmica do 'Sincerão', na noite desta segunda-feira (2), Jonas e Juliano Floss discutiram com ofensas e troca de acusações. Durante o embate, o empresário sugeriu que o dançarino teria progesterona, hormônio feminino.

"Você é ridículo. Você não sabe falar. É tanta testosterona, que treinou tanto, mas não malhou o cérebro", afirmou Juliano Floss para Jonas. "Você não tem e nunca vai ter testosterona. Você tem o quê? Progesterona? Qual o hormônio que você tem? Vai lá, progesterona!".

Em outra ocasião, o modelo já havia chamado o rival de "Juvena" - em referência a uma marca de cosméticos femininos - e "loirinha".

Segundo Agripino Magalhães Júnior, as expressões pejorativas usadas por Jonas "visam desqualificar e estigmatizar a orientação sexual ou identidade de gênero" de Juliano.

"Do ponto de vista jurídico, a conduta pode configurar crime de injúria racial por motivação LGBTQIAPN+fóbica, nos termos da Lei nº 7.716/1989 (Lei do Racismo), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo. A tipificação abrange ofensas à dignidade ou ao decoro praticadas com base em orientação sexual ou identidade de gênero, especialmente quando difundidas por meios de comunicação de massa", escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

Para o parlamentar, a responsabilização é necessária para coibir a normalização do discurso de ódio. "Não é aceitável relativizar práticas que reforçam o preconceito. Todo preconceito é violência. A Justiça precisa atuar para que nossas vidas não sejam tratadas como entretenimento ou objeto de escárnio", afirmou Agripino.

Equipe de Juliano se manifesta

Em nota publicada no Instagram, a equipe responsável pelas redes sociais de Juliano Floss se manifestou após o mais recente episódio, questionando o porquê de Jonas recorrer a adjetivos femininos para tentar atingir os homens da casa. O perfil ainda destacou que o empresário já havia feito o mesmo com o participante Leandro, conhecido como Boneco.

"A homofobia está ligada ao modo como as pessoas percebem as diferenças entre homens e mulheres. Isso quer dizer que, independentemente da orientação sexual, são as roupas, os trejeitos e os estereótipos de masculino e feminino que suscitam os preconceitos", diz o comunicado.

"Juliano é um homem hétero. O fato de Jonas acreditar que chamá-lo de “loirinha” seja ofensivo diz muito mais sobre quem “ofende” do que sobre quem é “ofendido”", conclui a nota.

A equipe de Jonas Sulzbach não se manifestou publicamente sobre a acusação.