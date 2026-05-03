'Lobacabana': Shakira atrai multidão em show com participações especiais; veja imagens

A colombiana Shakira reuniu uma multidão na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, apelidada de “Lobacabana”, na noite desse sábado (2). Com um público estimado de 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a apresentação contou com participações especiais de artistas brasileiros, show de drones e hits da carreira da cantora.

O show, que estava marcado para 21h45, teve quase 1h20 de atraso devido a problemas pessoais da artista, segundo a TV Globo. Por volta das 23h05, Shakira entrou no palco e anunciou: “Estou aqui, Brasil!”, em alusão a “Estoy Aquí”, o primeiro grande sucesso internacional da colombiana.

Legenda: A estimativa da prefeitura do Rio de Janeiro é de 2 milhões de pessoas na terceira edição do projeto "Todo Mundo no Rio". Foto: Mauro Pimentei/AFP.

Ao longo da apresentação, quatro artistas brasileiros dividiram o palco com Shakira. Anitta cantou “Choka Choka” ao vivo com a colombiana pela primeira vez. Ao lado de Caetano Veloso, a "loba" cantou “Leãozinho”.

A noite seguiu com participação de Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e de Ivete Sangalo, que animou o público com “Pais Tropical”, de Jorge Ben Jor.

Veja fotos do show de Shakira em Copacabana

A cantora demonstrou amor pelo Brasil durante toda a apresentação. Falando Português, ela vestiu as cores da bandeira brasileira.

Foto: Daniel Ramalho/AFP.

A Prefeitura do Rio estima público de 2 milhões de pessoas em Copacabana.

Foto: Daniel Ramalho/AFP.

Shakira atrasou mais de uma hora para subir ao palco, mas entregou setlist com grandes hits e coreografias.

Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

Antes do show, um espetáculo de drones animou o público. Teve loba abrindo a boca e os olhos de Shakira colorindo o céu.

Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

Maria Bethânia foi uma das participações especiais do show.

Legenda: Shakira cantou ao lado de Maria Bethânia. Foto: Dilson Silva/AgNews.

O último figurino usado por Shakira e pelas bailarinas foi assinado pelo estilista brasileiro Dario Mittmann, natural de Santa Catarina.

Legenda: Shakira e o balé encerraram show com figurino assinado por estilista brasileiro. Foto: Dilson Silva/AgNews.

Anitta e Shakira cantaram juntas, ao vivo pela primeira vez, "Choka Choka", parceria entre as divas.

Legenda: Anitta e Shakira cantaram Choka Choka juntas ao vivo. Foto: Dilson Silva/AgNews.

Confira o setlist do “Lobacabana”