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'Lobacabana': Shakira atrai multidão em show com participações especiais; veja imagens

Prefeitura estima público de 2 milhões de pessoas na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:38)
Zoeira
Shakira de braços abertos com figurino em homenagem às cores do Brasil.
Legenda: Com uma hora de atraso, show teve início por volta das 23h05.
Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

A colombiana Shakira reuniu uma multidão na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, apelidada de “Lobacabana”, na noite desse sábado (2). Com um público estimado de 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a apresentação contou com participações especiais de artistas brasileiros, show de drones e hits da carreira da cantora.

O show, que estava marcado para 21h45, teve quase 1h20 de atraso devido a problemas pessoais da artista, segundo a TV Globo. Por volta das 23h05, Shakira entrou no palco e anunciou: “Estou aqui, Brasil!”, em alusão a “Estoy Aquí”, o primeiro grande sucesso internacional da colombiana.

Vista aérea do show de Shakira.
Legenda: A estimativa da prefeitura do Rio de Janeiro é de 2 milhões de pessoas na terceira edição do projeto "Todo Mundo no Rio".
Foto: Mauro Pimentei/AFP.

Ao longo da apresentação, quatro artistas brasileiros dividiram o palco com Shakira. Anitta cantou “Choka Choka” ao vivo com a colombiana pela primeira vez. Ao lado de Caetano Veloso, a "loba" cantou “Leãozinho”.

A noite seguiu com participação de Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e de Ivete Sangalo, que animou o público com “Pais Tropical”, de Jorge Ben Jor. 

Veja fotos do show de Shakira em Copacabana

A cantora demonstrou amor pelo Brasil durante toda a apresentação. Falando Português, ela vestiu as cores da bandeira brasileira.

Shakira carrega bandeira do Brasil.
Foto: Daniel Ramalho/AFP.

A Prefeitura do Rio estima público de 2 milhões de pessoas em Copacabana.

Vista aérea da plateia.
Foto: Daniel Ramalho/AFP.

Shakira atrasou mais de uma hora para subir ao palco, mas entregou setlist com grandes hits e coreografias.

Close do rosto de Shakira, rindo e segurando o cabelo, em show no Rio de Janeiro.
Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

Antes do show, um espetáculo de drones animou o público. Teve loba abrindo a boca e os olhos de Shakira colorindo o céu.

Drones formam imagem de shakira no céu de Copacabana.
Foto: Pablo Porciuncula/AFP.

Maria Bethânia foi uma das participações especiais do show.

Shakira ao lado de Maria Bethânia, cantando, em show no rio de janeiro.
Legenda: Shakira cantou ao lado de Maria Bethânia.
Foto: Dilson Silva/AgNews.

O último figurino usado por Shakira e pelas bailarinas foi assinado pelo estilista brasileiro Dario Mittmann, natural de Santa Catarina.

Shakira e o balé dançando. elas vestem figurino assinado pelo brasileiro dario mittmann.
Legenda: Shakira e o balé encerraram show com figurino assinado por estilista brasileiro.
Foto: Dilson Silva/AgNews.

Anitta e Shakira cantaram juntas, ao vivo pela primeira vez, "Choka Choka", parceria entre as divas.

shakira e anitta, no palco do rio de janeiro.
Legenda: Anitta e Shakira cantaram Choka Choka juntas ao vivo.
Foto: Dilson Silva/AgNews.

Confira o setlist do “Lobacabana”

  1. “Intro (Caloris)”
  2. “La Fuerte”
  3. “Girl Like Me”
  4. “Las de La Intuición”
  5. “Estoy Aquí”
  6. “Empire”
  7. “Inevitable”
  8. “Te Felicito”
  9. “Don’t Bother”
  10. “Acróstico”
  11. “Copa Vacía”
  12. “La Bicicleta”
  13. “La Tortura”
  14. “Hips Don’t Lie”
  15. “Chantaje”
  16. “Loca”
  17. “Soltera”
  18. “Choka Choka
  19. “Can’t Remember to Forget You”
  20. “Ojos Así”
  21. “Pies Descalzos”
  22. “Antología”
  23. “Leãozinho” (Com Caetano Veloso)
  24. “O que é, o que é” (Com Maria Bethânia)
  25. “Objection (Tango)”
  26. “Whenever, Wherever”
  27. “Waka Waka” + “Champeta”
  28. “She Wolf”
  29. “BZRP Music Sessions”
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