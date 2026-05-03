'Lobacabana': Shakira atrai multidão em show com participações especiais; veja imagens
Prefeitura estima público de 2 milhões de pessoas na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”.
A colombiana Shakira reuniu uma multidão na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, apelidada de “Lobacabana”, na noite desse sábado (2). Com um público estimado de 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a apresentação contou com participações especiais de artistas brasileiros, show de drones e hits da carreira da cantora.
O show, que estava marcado para 21h45, teve quase 1h20 de atraso devido a problemas pessoais da artista, segundo a TV Globo. Por volta das 23h05, Shakira entrou no palco e anunciou: “Estou aqui, Brasil!”, em alusão a “Estoy Aquí”, o primeiro grande sucesso internacional da colombiana.
Ao longo da apresentação, quatro artistas brasileiros dividiram o palco com Shakira. Anitta cantou “Choka Choka” ao vivo com a colombiana pela primeira vez. Ao lado de Caetano Veloso, a "loba" cantou “Leãozinho”.
A noite seguiu com participação de Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e de Ivete Sangalo, que animou o público com “Pais Tropical”, de Jorge Ben Jor.
Veja fotos do show de Shakira em Copacabana
A cantora demonstrou amor pelo Brasil durante toda a apresentação. Falando Português, ela vestiu as cores da bandeira brasileira.
A Prefeitura do Rio estima público de 2 milhões de pessoas em Copacabana.
Shakira atrasou mais de uma hora para subir ao palco, mas entregou setlist com grandes hits e coreografias.
Antes do show, um espetáculo de drones animou o público. Teve loba abrindo a boca e os olhos de Shakira colorindo o céu.
Maria Bethânia foi uma das participações especiais do show.
O último figurino usado por Shakira e pelas bailarinas foi assinado pelo estilista brasileiro Dario Mittmann, natural de Santa Catarina.
Anitta e Shakira cantaram juntas, ao vivo pela primeira vez, "Choka Choka", parceria entre as divas.
Confira o setlist do “Lobacabana”
- “Intro (Caloris)”
- “La Fuerte”
- “Girl Like Me”
- “Las de La Intuición”
- “Estoy Aquí”
- “Empire”
- “Inevitable”
- “Te Felicito”
- “Don’t Bother”
- “Acróstico”
- “Copa Vacía”
- “La Bicicleta”
- “La Tortura”
- “Hips Don’t Lie”
- “Chantaje”
- “Loca”
- “Soltera”
- “Choka Choka
- “Can’t Remember to Forget You”
- “Ojos Así”
- “Pies Descalzos”
- “Antología”
- “Leãozinho” (Com Caetano Veloso)
- “O que é, o que é” (Com Maria Bethânia)
- “Objection (Tango)”
- “Whenever, Wherever”
- “Waka Waka” + “Champeta”
- “She Wolf”
- “BZRP Music Sessions”