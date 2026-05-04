Shakira faz post de agradecimento após show no Rio de Janeiro

A cantora Shakira usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (4), para agradecer ao público que compareceu ao show realizado no último sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista classificou a apresentação como “inesquecível e arrepiante”.

Em uma publicação emocionada, Shakira destacou o significado do momento e refletiu sobre a experiência vivida ao lado dos fãs.

Veja postagem de Shakira:

“Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos lembra do que realmente importa. O segredo é estar presente e valorizar o que está diante dos nossos olhos: contemplar o mar, a praia e as montanhas, sentir o sol na pele e a brisa. Porque é disso que somos feitos”, escreveu a artista colombiana.

Cantora agradeceu participação de artistas brasileiros

No texto, Shakira agradeceu ainda à equipe responsável pela realização do espetáculo e fez menção especial a artistas brasileiros que participaram do evento: “Obrigada à rainha Anitta, a Caetano Veloso, à minha querida amiga Ivete Sangalo, a Maria Bethânia, a Unidos da Tijuca e ao Dance Maré por me acompanharem no palco”, escreveu.

A artista também agradeceu ao prefeito Eduardo Cavaliere, aos integrantes do projeto "Todo Mundo no Rio" e aos patrocinadores do evento.

Ao fim da mensagem, Shakira destacou o carinho pelo público brasileiro e pelos fãs estrangeiros que viajaram para assistir à apresentação: “E aos meus fãs que viajaram de outros países ou de várias cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo — e, sobretudo, por me fazerem sentir que, ontem à noite, aqueles dois milhões e meio de almas eram a minha família”, concluiu.

Pai da cantora passou mal

Antes do show, o pai da artista, William Mebarak Chadid, de 94 anos, passou mal, segundo informações do jornal Correio Braziliense. O escritor tem histórico de saúde fragilizada, com episódios recentes como pneumonia, além de uma queda sofrida há pouco tempo.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que teria ocorrido nem o estado de saúde atual dele. Após a situação, Shakira conseguiu se apresentar normalmente para o público que lotou as areias de Copacabana.

Também não houve, até a última atualização desta reportagem, manifestação pública da cantora sobre o episódio envolvendo o pai.