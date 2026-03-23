BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. O jogo contou com participação de plateia.

Participantes apontaram quem é o "Chato de Galocha" da edição.

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ESCOLHA DE CADA PARTICIPANTE

Gabriela escolheu Jonas

Jonas escolheu Gabriela

Leandro escolheu Alberto Cowboy

Alberto Cowboy escolheu Ana Paula

Marciele escolheu Juliano

ENTENDA A DINÂMICA