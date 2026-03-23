BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)
Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. O jogo contou com participação de plateia.
Participantes apontaram quem é o "Chato de Galocha" da edição.
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ESCOLHA DE CADA PARTICIPANTE
- Gabriela escolheu Jonas
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Gabriela escolheu Jonas como ‘Chato de Galocha’ da casa.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0ZvCczpUlm
- Jonas escolheu Gabriela
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Jonas escolheu Gabriela como ‘Chato de Galocha’ da casa.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0Vs3J9l68N
- Leandro escolheu Alberto Cowboy
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Leandro escolheu Alberto Cowboy como ‘Chato de Galocha’ da casa.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/EL3EEiznbd
- Alberto Cowboy escolheu Ana Paula
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Alberto Cowboy escolheu Ana Paula como ‘Chato de Galocha’ da casa.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/yBfsD2tsEC
- Marciele escolheu Juliano
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Marciele escolheu Juliano como ‘Chato de Galocha’ da casa.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/NzDHEEFP4z
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