Alanis Guillen consegue medida protetiva contra ex-namorada após 'perseguição e ameaças'

A atriz Alanis Guillen, intérprete da personagem Lorena na novela "Três Graças", requisitou medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis. O pedido foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro na última semana de abril e continha acusações de perseguição, ameaça e invasão de domicílio.

Informações obtidas pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, apontam que o despacho do caso relata algumas das condutas de Giovanna citadas por Alanis.

Segundo a atriz, a ex, que é produtora cultural, vinha adotando uma série de atitudes insistentes de contato, assim como de perseguição e ameaças sobre a vida privada, além de ter feito uma série de visitas indevidas à residência da artista.

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As duas terminaram o relacionamento em março deste ano após uma série de publicações antigas de Giovanna viralizarem nas redes sociais. Nas mensagens, feitas quando ainda tinha 14 anos, a produtora fazia afirmações consideradas homofóbicas, gordofóbicas e racistas. Elas mantinham relacionamento desde 2022.

Violência psicológica, perseguição e constrangimento

Alanis apontou, ao pedir a medida protetiva, que o término levou Giovanna a incomodar colegas de trabalho, anexando mensagens e registros feitos por testemunhas a favor dela.

O caso, assinado no dia 29 de abril pela Justiça do Rio, foi considerado como violência psicológica, perseguição e constrangimento indevido, citado em caráter de urgência. Para a decisão, a Justiça considerou a Lei Maria da Penha.

"A reiteração das condutas descritas indica risco concreto de agravamento da situação, com potencial lesão à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente", diz o documento.

Giovanna Reis está, conforme decisão da Justiça, proibida de manter qualquer tipo de contato com Alanis, assim como deve manter distância mínima de 300 metros da atriz. A produtora também não deve fazer comentários públicos sobre a ex-namorada.