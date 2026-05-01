Empresário acusa Ana Hickmann e Alexandre Correa de fraude de R$ 3,7 milhões

Um empresário acionou a Justiça contra Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, por uma suposta dívida, decorrente de um contrato de empréstimos da Hickmann Soluções.

A empresa é de propriedade da artista e do ex-marido. O valor atualizado do débito ultrapassa os R$ 3,7 milhões.

Segundo o processo ajuizado, o empréstimo foi de R$ 2,5 milhões, que não teve as parcelas pagas. O valor de R$ 3,7 milhões contabiliza juros, multa e correção monetária. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

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O valor atualizado da dívida foi divulgado após o empresário afirmar que entrou em contato com a apresentadora e com Alexandre Correa para tentar acordos, mas sem sucesso.

O autor da ação pede que o patrimônio do ex-casal seja utilizado para quitar a dívida, bem como outras empresas que tenham a apresentadora como sócia sejam incluídas na disputa judicial. O mesmo vale para Alexandre Correa.

Na argumentação judicial, o empresário alega que Ana Hickmann criou outras empresas para desviar receitas e esvaziar o patrimônio da Hickmann Serviços, envolvida em uma série de outros problemas judiciais.

A reportagem do Metrópoles disse ter procurado a apresentadora Ana Hickmann, por meio da assessoria, para comentar o caso, mas não obteve o retorno.