'Caldeirão' terá definição de segundas vozes da competição 'Dupla do Brasil' neste sábado

O segundo episódio da competição "Dupla do Brasil", exibida durante o programa Caldeirão com Mion, na TV Globo, promete grandes emoções para os amantes do sertanejo.

Neste sábado (2), o público irá conhecer as parcerias vocais do reality, com a definição das segundas vozes das duplas musicais.

Após a escolha de quem segue na competição, os candidatos à primeira voz – Rony, Priscila, Jessyca Paixão, Jessika Dionizio, Luciano Silva e Bruno Souza –, definidos na semana passada, devem escolher quem irá seguir com eles no jogo.

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O programa terá como jurados o produtor Eduardo Pepato, que faz parte do júri fixo, e a dupla sertaneja Guilherme e Benuto, convidada especial do episódio.

Durante a definição, os competidores realizarão um desafio de harmonização com as primeiras vozes.

Cada primeira voz deve se apresentar com três candidatos à segunda voz sem saber quem eles são. No fim da seleção, o público irá conhecer as seis duplas que vão batalhar pelo título de "Dupla do Brasil".

Neste sábado, o "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h05, após "O Melhor da Escolinha", na TV Verdes Mares.