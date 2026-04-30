Kwai anuncia primeiro reality vertical com ex-BBBs no elenco

O aplicativo de vídeos curtos Kwai anunciou nessa quarta-feira (29) o programa "Casa do Kawai", o primeiro reality show pensado para o formato vertical. A estreia está marcada para a próxima segunda-feira (4).

Dez competidores ficarão confinados em uma casa no interior de São Paulo na disputa pelo prêmio de R$ 50 mil. Os episódios ficarão disponíveis na plataforma três vezes na semana, com a final marcada para 2 de julho, ao vivo.

Entre os participantes, sete são ex-BBs. Os outros três são os influenciadores digitais Jaqueline Santos, Laise Muricy e Sonic Rodrigues.

Segundo o Kawai, para vencer o reality, o grupo deverá conquistar pontos que, acumulados, oferecem vantagem na disputa.

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Veja quem são os ex-BBBs que vão participar do 'Casa do Kwai'

Cida Santos (BBB 4)

Legenda: Cida foi a primeira mulher a ganhar o BBB. Foto: Divulgação/TV Globo.

A fluminense Cida dos Santos quebrou a sequência de vitórias masculinas e se consagrou como a primeira mulher a vencer o BBB, em 2004, com 69% dos votos.

Casada e com dois filhos, a ex-sister perdeu boa parte do prêmio em investimentos sem sucesso. Ela também emprestou muito dinheiro a amigos, que nunca retornaram o valor. Sem emprego fixo, ela passou a vender bolo de pote para sobreviver.

Aos 43 anos, ela acumula mais de 95 mil seguidores no Instagram, é dona de casa e produz conteúdo nas redes sociais.

Lia Khey (BBB 10)

Legenda: Lia Khey foi uma das grandes personagens do BBB 10. Foto: Reprodução/Instagram.

Dançarina e formada em Artes Cênicas, Lia Khey foi uma das participantes mais marcantes do BBB 10. Intensa e expressiva, é dela o famoso bordão “Olha no meu olho”.

Anos depois de participar do programa, virou meme após usuários começaram a resgatar momentos dela no confinamento. "Quando os memes começaram a viralizar e tal, acabei me olhando e me apaixonando por mim", revelou ela à revista Caras, no ano passado.

Dicesar (BBB 10)

Legenda: Dicesar atualmente é recepcionista de aeroporto Foto: Reprodução/Instagram

Dicesar é maquiador, drag, e desde que saiu do BBB apresenta programas de entretenimento e moda. Em entrevista ao Uol, afirmou que não pensaria duas vezes antes de voltar ao reality como Veterano.

"Sou apaixonado pelo Big Brother. Eu me inscrevi em 2007, 2008. Em 2009, eu fui sondado. E entrei no 10. Mas o sonho de qualquer artista LGBTQIABN+ é o Big Brother", afirmou.

Clara Aguilar (BBB 14)

Legenda: Clara Aguilar participou do BBB 14. Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB ficou marcada na 14ª edição do reality pelo romance com Vanessa Mesquita, campeã daquele ano. Juntas, formaram o casal que ficou popular pelo shipp "Clanessa".

Ativa nas redes sociais, Clara fala abertamente sobre os conteúdos adultos que produz. Sucesso no universo, a influenciadora também celebrou o alto faturamento mensal em pouco tempo.

Ayrton Lima (BBB 18)

Legenda: Ayrton Lima participou do BBB 18. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pai de Ana Clara Lima, Ayrton entrou junto da família no BBB 18 como parte de uma dinâmica inédita, até então. Antes, tentou entrar no programa 15 vezes, até ser selecionado.

Após o reality, o ex-analista de sistemas resolveu trocar de carreira e passar a trabalhar como motorista de aplicativo. Ele também assumiu um novo romance com a jornalista Paula Oliveira, que tentou entrar no BBB 25 junto com a filha, Nicole.

Kaysar Dadour (BBB 18)

Legenda: Após o BBB, Kaysar participou de diversos programas de televisão. Foto: Reprodução/Instagram

Kaysar foi um dos grandes brothers do BBB 18. Ator sírio naturalizado brasileiro, embarcou em um romance com Patrícia, um dos mais lembrados do reality.

Ele chegou à final daquela edição, mas perdeu para Gleici. Após o BBB, participou de outros realitys e ainda mantém ativa a carreira de ator.

Lucas Luigi (BBB 24)

Legenda: Lucas foi participante do BBB 24. Foto: Reprodução/TV Globo.

Natural da capital do Rio de Janeiro, Lucas trabalhav com o pai em sua empresa de instalação de pisos durante o dia e, à noite, assume a função de vendedor em uma loja de vestuário.

Chegou a participar de batalhas de dança, mas, atualmente, não exerce o talento como profissão. É casado há seis anos e tem um filho de três anos.