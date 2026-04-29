Shakira chega ao Brasil para maior show da carreira na Praia de Copacabana

A cantora Shakira já chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (29) para se preparar para o maior show de sua carreira, que acontece na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (2).

A diva colombiana desembarcou na capital carioca em torno de 10h30 pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e aproveitou para interagir com os fotógrafos que a aguardavam na saída do hangar internacional.

De corpete branco, calça jeans estilizada e tênis, Shakira distribuiu simpatia e fez coração com as mãos, acenando para as pessoas que estavam no local.

Legenda: Shakira acenou para fotógrafos ao desembarcar no hangar do aeroporto do Rio. Foto: Webert Belicio/Agnews.

A organização do show aproveitou para desejar uma boa estadia a cantora na cidade maravilhosa. "Bem-vinda ao Rio, Mami!", escreveu a gestão nas redes sociais.

Shakira também foi recebida por diversos fãs no portão do aeroporto, que a aguardavam com presentes em referência ao Brasil.

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Todo Mundo no Rio

A estrela da Colômbia é a atração do projeto "Todo Mundo no Rio" deste ano. O show gratuito nas areias da Praia de Copacabana já trouxe as divas pop Madonna e Lady Gaga, batendo recordes de público. Desta vez, com Shakira, a expectativa é que o evento atraia 2 milhões de pessoas.

O palco terá cerca de 1.500 m², superando o tamanho das edições passadas na orla. O grande espaço também irá permitir que "Shak" fique mais próxima do público, por meio de uma passarela de 25 metros, que irá conectar a área em frente ao Hotel Copacabana Palace, onde a artista ficará hospedada.

Os telões de LED estão ainda maiores, com 680 m², além das 16 torres de som e vídeo distribuídas pela orla para garantir uma boa experiência do show aos espectadores.