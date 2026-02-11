Confirmação de show de Shakira em Copacabana, no Rio, movimenta internet
O anúncio dividiu o público do evento.
A cantora colombiana Shakira foi confirmada, nesta quarta-feira (11), como a próxima atração do "Todo Mundo do Rio" em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. O anúncio da Prefeitura do Rio de Janeiro movimentou as redes sociais.
Muitos fãs do evento, que já contou com apresentações de Lady Gaga e Madonna, não gostaram muito da escolha.
Outra parte celebrou o anúncio de Shakira, pontuando a importância da cantora latino-americana e que esse é um momento oportuno e simbólico para sua apresentação, em referência ao cantor Bad Bunny no Super Bowl.
