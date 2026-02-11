Shakira é confirmada como atração na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

A cantora colombiana Shakira será a atração deste ano do "Todo Mundo do Rio" em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. A informação foi confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro por meio das redes sociais nesta quarta-feira (11).

"Os quadris não mentem e a Prefeitura do Rio confirma: Shakira em Copacabana, dia 02/05", publicou o perfil. O nome da artista já era especulado há alguns meses, e a plataforma de Deezer chegou a "confirmar" o show em um e-mail disparado para usuários. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o megashow está marcado para 2 de maio, às 21h45, e haverá um show de abertura, mas nenhum nome ainda foi definido.

Shakira teria assinado nessa terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. Essa será terceira vez que ela se apresenta em solo brasileiro.

Especulações

Além de Shakira, artistas como Justin Bieber, Britney Spears e U2, chegaram a ser especulados como atração do evento - que já recebeu Lady Gaga e Madonna em edições anteriores.

Atualmente, a colombiana está em turnê pela América Latina, com "Las mujeres ya no lloran World Tour" - em tradução livre "As mulheres já não choram". Foi com esse show que ela veio para o Brasil no ano passado, onde passou por Rio de Janeiro e São Paulo.