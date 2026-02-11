Participantes do BBB 26 especulam paredão falso após saída de Sarah

A eliminação de Sarah Andrade mexeu com os ânimos dos brothers no BBB 26. Logo após a saída da veterana na noite dessa terça-feira (10), uma especulação sobre um possível paredão falso circulou na casa mais vigiada do país.

Aliado da sister, Alberto Cowboy disse ter esperanças de que ela volte ao jogo. "Vamos acreditar", afirmou. Jonas prestou apoio ao amigo, mas também demonstrou foco no futuro no programa. "Independe se é falso ou não, vamos seguir de cabeça erguida", comentou.

Jordana, então, completou: "Se ela voltar, que volte grandona", disse.

Os rumores sobre o assunto continuaram durante a madrugada, especialmente no Quarto Sonho de Voar. Marcelo, Breno e Marciele também discutiram sobre o resultado do paredão, que eliminou Sarah Andrade com 69,13% da média dos votos.

Marcelo questionou se os aliados acham que o paredão é falso. Breno respondeu que sim, e Marciele disparou: "Eu tenho certeza".

A imaginação dos brothers foi além e eles até especularam sobre o possível momento em que Sarah Andrade poderia retornar para a casa, caso o Paredão fosse falso.

"Pode rir de mim se não for, mas eu vou esperar até sábado. Que eu acho muito tempo. Para mim tinha que voltar na sexta", reforçou a dançarina.