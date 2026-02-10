BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Sarah Andrade

O resultado do quarto paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo, na noite desta terça-feira (10). Sarah Andrade foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 26, deixando a casa após um discurso de Tadeu Schmidt centrado na trajetória dos emparedados, todos veteranos de edições anteriores do reality.

O apresentador destacou a experiência dos participantes e a dificuldade de retornar ao jogo: “Veterano, no dicionário é alguém experiente, carimbado. No BBB, é a pessoa que já dormiu nesses quartos e acha que conhece esse jogo, mas volta aí pra dentro e percebe tudo diferente. Aliás, pior que apenas diferente: mais difícil.”

Tadeu também ressaltou a relevância dos três nomes no histórico do programa: “Se você conhece Big Brother, você sabe quem é Sarah, quem é Babu e quem é Sol. Três figuras que as pessoas pediam pra ver aí dentro.”

Sobre Sarah, o discurso lembrou o protagonismo da ex-BBB em sua edição anterior e sua posição estratégica no jogo atual:

“E a Sarah que teve um enorme destaque, foi personagem central e ganhou até codinome: a espiã.”

Ao final, Tadeu direcionou o encerramento diretamente a Sarah Andrade, relacionando as decisões de jogo à eliminação:

“Pior que, de certa forma, usando um pouquinho de poesia, dá para dizer que vocês escolheram ir nesse Paredão. (…)

Então, foi você que decidiu voltar para essa guerra, Veterana. Você conhecia e todo mundo conhece as armas permitidas no BBB. Já não seria fácil, e se você não tem disposição para ir para o combate com tudo e se expor para valer, aí você determinou que essa batalha estava perdida. Acabou para você, Sarah”.

Resultado da votação

Sarah Andrade foi eliminada com 69,13% da média dos votos.

Babu Santana ficou em segundo lugar na votação pela permanência, com 28,49%.

Sol Vega teve apenas 2,38% dos votos.

Percentuais detalhados:

Babu Santana

Média: 28,49%

Voto Único: 23,34%

Voto Torcida: 40,52%

Sarah Andrade

Média: 69,13%

Voto Único: 73,53%

Voto Torcida: 58,86%

Sol Vega

Média: 2,38%

Voto Único: 3,13%

Voto Torcida: 0,62%

Formação do quarto paredão

A dinâmica da semana contou com:

1 emparedado pelo Duelo de Risco

1 indicado pelo líder

1 contragolpe do indicado pelo líder

1 mais votado pela casa

Estavam imunes Edilson Capetinha, protegido pelo anjo Alberto Cowboy, e Jonas, o líder da semana.

A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.

Jonas indicou Babu ao paredão, que puxou Sarah no contragolpe. Pelo voto da casa, a escolhida foi Sol Vega. A prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol, e Samira se salvou.