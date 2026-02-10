Diário do Nordeste
Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída de Sarah Andrade

O reality show da TV Globo segue com 18 jogadores.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de 19 participantes do BBB sentados na sala da casa durante transmissão ao vivo do programa.
Legenda: Casa perdeu mais um morador na noite desta terça-feira (10).
Foto: Reprodução/TV Globo.

Com a saída de Sarah Andrade do Big Brother Brasil 26, restam 18 jogadores na casa. O programa ainda promete surpresas, como a possibilidade de novos participantes vindos do enigmático "Laboratório". Mas, a essa altura, já é possível apontar um favorito para ganhar o prêmio de mais de R$ 5 milhões? 

Diário do Nordeste reuniu em uma enquete todos os brothers e as sisters que seguem na competição para você indicar quem deve ganhar o prêmio milionário. 

Quem é seu favorito para ganhar o BBB 26? 

inter@

Entenda como foi a formação do quarto paredão 

A dinâmica dessa emana para o paredão teve: 

  • 1 emparedado pelo Duelo de Risco;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 1 contragolpe do indicado pelo líder;
  • 1 mais votado pela casa.

Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder). A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.

Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe. Já pelo voto da casa, a participante escolhida foi Sol Vega. Nesse domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.

 

