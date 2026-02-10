Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída de Sarah Andrade
O reality show da TV Globo segue com 18 jogadores.
Com a saída de Sarah Andrade do Big Brother Brasil 26, restam 18 jogadores na casa. O programa ainda promete surpresas, como a possibilidade de novos participantes vindos do enigmático "Laboratório". Mas, a essa altura, já é possível apontar um favorito para ganhar o prêmio de mais de R$ 5 milhões?
O Diário do Nordeste reuniu em uma enquete todos os brothers e as sisters que seguem na competição para você indicar quem deve ganhar o prêmio milionário.
Quem é seu favorito para ganhar o BBB 26?
Entenda como foi a formação do quarto paredão
A dinâmica dessa emana para o paredão teve:
- 1 emparedado pelo Duelo de Risco;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 contragolpe do indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder). A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.
Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe. Já pelo voto da casa, a participante escolhida foi Sol Vega. Nesse domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.