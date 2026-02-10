Quarta noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

A noite do quarto Paredão no Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (10), onde Sarah Andrade, Babu Santana e Sol Vega disputaram a preferência do público, mexeu com as redes sociais.

Fãs do programa se dividiram sobre a eliminação de Sarah, que deixou o reality com 69,13% da média de votos.

Babu foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 28,49%, na média. Por sua vez, Sol teve somente 2,38% dos votos.

Veja também Zoeira Alberto Cowboy dispara críticas contra Ana Paula: 'Só na gritaria' Zoeira BBB 26: Juliano Floss e Alberto Cowboy discutem na madrugada Zoeira Juliette brinca com porcentagem do Paredão e web aponta torcida contra Sarah: 'Mais rejeição'

CONFIRA REAÇÕES

Como foi a formação do quarto Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo Duelo de Risco;

1 indicado pelo líder;

1 contragolpe do indicado pelo líder;

1 mais votado pela casa.

Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder).

A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.

Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe.

Pela casa, a participante mais votada foi Sol Vega.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.