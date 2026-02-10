Juliette brinca com porcentagem do Paredão e web aponta torcida contra Sarah: 'Mais rejeição'

Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 21, fez um questionamento nas redes sociais, nessa segunda-feira (9), que deixou seus seguidores curiosos. "Oi, Cactos. Qual será a porcentagem?", escreveu ela no X.

A curiosidade é porque, nesta terça (10), a principal rival dela no programa, Sarah Andrade, enfrenta seu primeiro paredão como veterana no BBB 26, e a pergunta da paraibana soa como um encorajamento para a torcida dela — os "Cactos" — eliminar a brasiliense.

A empresária, no entanto, não demorou muito a esclarecer que tudo se tratava de uma publicidade. "É óbvio que eu tô falando do banco digital [de um dos patrocinadores da temporada]", acrescentou na mensagem seguinte.

Nos comentários da postagem, muitos usuários aproveitaram para "puxar torcida" contra Sarah, incluindo os administradores dos perfis de Ana Paula Renault, Juliano Floss e Babu Santana, que integram o grupo adversário da influenciadora neste ano. "Mais rejeição que da última vez", opinou um. "Não espero menos que 80%", palpitou outro.

Mas, nem todo mundo ficou feliz com a "brincadeirinha" da campeã, especialmente os fãs do G3 — grupo formado por Juliette, Gil do Vigor e Sarah no BBB 21. "Agora a gente tem certeza do prazer que você tem de ver a Sarah sofrer e querer que ela fracasse e seja massacrada", escreveu um. "A empatia sua foi de ralo", disparou outra.

Veja também Zoeira Sonia Abrão diz que Sarah Andrade voltou para o BBB 'mais ridícula' e 'caricata' Zoeira Fala de Sarah no BBB 26 sobre Mbappé é alvo de críticas e discussão online Mylena Gadelha Quais os rumos do BBB 26 após definição entre Babu ou Sarah no Paredão?

Antigos embates

Quando aceitaram ir para o BBB 26, os "veteranos" sabiam que, inevitavelmente, reviveriam seus antigos embates e traumas no reality show. Alberto Cowboy, por exemplo, que foi "vilão" do BBB 7, quer que o público o veja de outra forma. Sol Vega busca superar traumas.

Jonas Sulzbach quer deixar de ser lembrado apenas como um "homem bonito". E Sarah Andrade, a "espiã" do BBB 21, quer se desvincular da imagem de amiga que traiu a confiança de Juliette.

A brasiliense chegou ao Paredão após ser puxada no contragolpe por Babu, indicado pelo Líder Jonas. Os dois disputam a permanência no game ainda com Sol Vega.

No BBB 21, Sarah foi eliminada com 76,76% dos votos. À época, ela disputou a berlinda com Juliette e Rodolffo. Desta vez, a parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta que a influencer deve deixar o programa com pouco mais de 50%.