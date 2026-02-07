Fala de Sarah no BBB 26 sobre Mbappé é alvo de críticas e discussão online

Sarah Andrade, do Big Brother Brasil 26, movimentou as redes sociais após uma fala sobre suposta namorada do jogador Mbappé. Em conversa com outros participantes, a sister errou os pronomes da modelo Inès Rau, uma mulher trans.

“O maior é o Mbappé, né? A mulher dele é trans, aí não sei se é bi. Linda ela, ela é trans. Não sei se ele é bi, ou se ele é tipo. Não sei como funciona", disse a participante.

A conversa teve início quando Sol Vega perguntou ao ex-jogador Edilson Capetinha se "não tem jogador gay?”, o brother disse que "tem vários”.

Internautas não gostaram da fala de Sarah. No X, antigo Twitter, uma internauta publicou: "Tão experiente em comportamento humano e não sabe sobre identidade de gênero e orientação sexual??".

Na mesma rede, outro telespectador do reality disse: "A mulher dele simplesmente é uma mulher, logo ele é hetero. Não tem o que se discutir."

NAMORADA DE MBAPPÉ

Apesar dos rumores, o relacionamento dos dois nunca foi confirmado. O craque mundial manteve seus relacionamentos sempre muito reservados.

Inès Rau também nunca se manifestou sobre o suposto relacionamento. O caso teve midiatização quando fotos dos dois foram divulgadas, em 2022.