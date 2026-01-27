BBB 26: Sol Vega protagoniza noite de brigas com Juliano Floss e Ana Paula
Veterana se exaltou no Sincerão, discute no intervalo da dinâmica e vira centro dos embates da noite.
A noite desta segunda-feira (26) foi marcada por tensão no Big Brother Brasil (BBB 26), e Sol Vega esteve no centro de dois confrontos seguidos.
Durante o intervalo do Sincerão, a Veterana discutiu com Juliano Floss no gramado da casa, enquanto, pouco depois, voltou a se exaltar em um embate direto com Ana Paula Renault.
No intervalo da dinâmica, Juliano reclamou da postura de Sol durante a discussão. “Você não fala nada com nada, só grita! Só sabe gritar”, disparou o dançarino. Sol se levantou para confrontá-lo e rebateu: “Você não passou o que eu passei na minha vida”.
Juliano pediu para que ela respeitasse a dinâmica e se sentasse, mas a sister se recusou. “Para de apontar o dedo na minha cara. Pelo menos eu sei conversar. Está passando dos limites, não tem controle emocional”, afirmou ele.
Sol, então, elevou o tom: “Você não sabe da minha história. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba”.
Discussão com Ana Paula
Mais cedo, ainda durante o Sincerão, Sol já havia se envolvido em outra discussão, desta vez com Ana Paula Renault.
Após Matheus apontar a jornalista como “a mais falsa” da casa, Sol saiu em defesa do brother, interrompeu falas e trocou acusações com a mineira. “Se enxerga”, disse Sol. “Você se intromete em tudo”, rebateu Ana Paula.
O clima seguiu pesado mesmo após o fim das justificativas. Quando os participantes colocaram as vendas novamente, Matheus provocou Ana Paula: “Seu exército tá caindo”. A resposta veio na hora: “Você vai ver amanhã, meu exército é o povo”.