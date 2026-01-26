Confira como foi o segundo Sincerão do BBB 26
Temas do Sincerão foram escolhidos pelo público de casa.
O segundo Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (26), contou com a participação do público de casa. Por meio de voto, oito temas foram escolhidos para a dinâmica entre os participantes.
Os temas escolhidos foram:
- Quem é o mais falso?
- Quem é o mais inútil?
- Quem é o mais manipulador?
- Quem é o mais leva-e-traz?
- Quem é o menos confiável?
- Quem é o mais influenciável?
- Quem é o mais chato?
- Quem é o mais vtzeiro?
COMO FUNCIONOU A DINÂMICA
As de começar, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, colocou em uma urna o nome dos protagonistas da semana: Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu.
Os temas foram escolhidos por ordem de menos votado ao mais votado. A plateia sorteava o jogador que precisaria dar um dos temas para outro participante.
O jogo começou com 'quem é o mais vtzeiro?' e a Sarah foi a primeira sorteada. Ela escolheu Jualiano Floss.
Todos ficaram vendados enquanto o sorteado escolhia para quem dar a "bomba". O apontado tinha a chance de adivinhar quem tinha o escolhido, se errasse, era banhado com gosma.
ESCOLHAS DE CADA PARTICIPANTE
Quem é o mais vtzeiro?
Sorteado: Sarah
Bombardeado: Juliano Floss
Acertou quem apontou: Não
Quem é o mais chato?
Sorteado: Alberto Cowboy
Bombardeado: Leandro
Acertou quem apontou: Não
Quem é o mais influenciável?
Sorteado: Brigido
Bombardeado: Milena
Acertou quem apontou: Não
Quem é o menos confiável?
Sorteado: Babu
Bombardeado: Gabriela
Acertou quem apontou: Não