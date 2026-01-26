Confira como foi o segundo Sincerão do BBB 26

O segundo Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (26), contou com a participação do público de casa. Por meio de voto, oito temas foram escolhidos para a dinâmica entre os participantes.

Os temas escolhidos foram:

Quem é o mais falso?

Quem é o mais inútil?

Quem é o mais manipulador?

Quem é o mais leva-e-traz?

Quem é o menos confiável?

Quem é o mais influenciável?

Quem é o mais chato?

Quem é o mais vtzeiro?

COMO FUNCIONOU A DINÂMICA

As de começar, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, colocou em uma urna o nome dos protagonistas da semana: Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu.

Os temas foram escolhidos por ordem de menos votado ao mais votado. A plateia sorteava o jogador que precisaria dar um dos temas para outro participante.

O jogo começou com 'quem é o mais vtzeiro?' e a Sarah foi a primeira sorteada. Ela escolheu Jualiano Floss.

Todos ficaram vendados enquanto o sorteado escolhia para quem dar a "bomba". O apontado tinha a chance de adivinhar quem tinha o escolhido, se errasse, era banhado com gosma.

ESCOLHAS DE CADA PARTICIPANTE

Quem é o mais vtzeiro?

Sorteado: Sarah

Bombardeado: Juliano Floss

Acertou quem apontou: Não

Quem é o mais chato?

Sorteado: Alberto Cowboy

Bombardeado: Leandro

Acertou quem apontou: Não

Quem é o mais influenciável?

Sorteado: Brigido

Bombardeado: Milena

Acertou quem apontou: Não

Quem é o menos confiável?

Sorteado: Babu

Bombardeado: Gabriela

Acertou quem apontou: Não