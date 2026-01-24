Juliano Floss chama sister de 'totalmente sonsa'; veja vídeo

Em uma conversa no quarto Sonho da Eternidade, neste sábado (24), o dançarino Juliano Floss não poupou críticas a uma de suas colegas de confinamento no BBB 26. Durante o diálogo com Ana Paula Renault, o influenciador classificou a participante como "totalmente sonsa" e afirmou que ela insiste em se manter "em cima do muro" para evitar conflitos diretos no jogo.

O desabafo do brother tratava da paraense Marciele Albuquerque. O motivo seria a recente mudança de atitude da sister após ele ter vencido uma dinâmica no reality. Segundo o dançarino, a aproximação soa oportunista.

"Tenho certeza que só porque ganhei aquele bagulho. No outro dia, Ana, ela já estava vindo conversar de boa", pontuou Juliano, reforçando que agora a participante vive "dando sorrisinho" para ele.

Brother não engoliu ser colocado no sincerão

Um dos pontos que mais causou indignação em Floss foi a justificativa utilizada pela sister para colocá-lo no "Sincerão". Ela teria alegado falta de identificação com a trajetória dele, argumento que Juliano rebateu citando a profissão de ambos.

"Ela é dançarina, eu sou dançarino. Ela não escutou, nem sabe qual é a minha história", rebateu o competidor.

Demonstrando que não pretende facilitar a convivência, Juliano revelou que tem evitado até mesmo os cumprimentos básicos, como o "bom dia", e criticou a tentativa da sister de ser "amiga de todo mundo". Determinado a mudar sua postura no convívio, ele afirmou que pretende usar as mesmas armas da rival na competição: "Quer saber o que tô fazendo? O mesmo jogo que ela", concluiu.

Ana Paula Renault concordou com os argumentos de Floss e também disse não corresponder aos cumprimentos de Marciele, após uma discussão que tiveram no quarto.