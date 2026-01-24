Ana Paula Renault critica clima pesado no BBB 26: 'Gosto de brigar igual à quinta série'

Na madrugada deste sábado (24), Ana Paula Renault desabafou sobre o clima dentro da casa do BBB 26 durante uma conversa com Milena e Jonas Sulzbach. A participante afirmou que o ambiente está excessivamente tenso e que os conflitos poderiam ser mais leves e divertidos.

Segundo a mineira, as discussões perderam o tom do humor e da ironia que, para ela, tornam o convívio mais interessante.

Ana Paula também relembrou sua passagem pelo BBB 16, citando o estilo de embates que considera mais aceitável dentro do reality. “Detesto gente que canta e tal, mas faltam umas brigas engraçadas. Briga tensa não tem graça, gente. Eu gosto de brigar igual à quinta série: 'seu dente é falso e seu cabelo é horroroso’”, disse ela, em referência à discussão que teve com Renan naquela edição, que terminou com a sua expulsão.

A sister ainda avaliou que os conflitos atuais estão extrapolando os limites do jogo. “As brigas aqui são pesadas. Briga pesada, eu brigo em casa, na internet. Povo perde a mão nas brigas”, completou.

Na noite de sexta-feira (23), uma dinâmica especial resultou na indicação de Leandro ao segundo paredão do reality show. O nome do participante foi definido por Brígido e Albert Cowboy. Após a escolha, o clima da casa se intensificou e acabou em discussões entre Ana Paula e Brígido.