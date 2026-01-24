Diário do Nordeste
BBB26: Matheus nega homofobia e chama acusações de 'mimimi' e 'sujeira'

Brother foi denunciado no Ministério Público e caso deve ser investigado.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem sentado em área interna, usando moletom branco, com expressão pensativa enquanto olha para baixo. Ao fundo, plantas decorativas e parede azul.
Legenda: Matheus rebateu acusações de homofobia contra ele e chamou de "mimimi" e "sujeira".
Foto: Reprodução/GloboPlay.

Matheus rebateu, na madrugada deste sábado (24), acusações de homofobia contra ele que vinham circulando na casa do BBB. "Que mundo eu estou vivendo?", disse o brother ao ser indagado sobre o episódio por Gabriela. 

"Se entrar nesse pique, terça-feira, tomara que eu saia. Tranquilo se for por esses mimimi", acrescentou o brother.

Ele relembrou ainda que fez algo parecido quando estava na Casa de Vidro e foi bem recebido por quem assistia. 

A ideia, segundo ele, foi da namorada. "Ela disse: 'Matheus, tu tá muito sério, a gente quer você rindo'", disse.

teaser image
Seu Direito

Imitação estereotipada de gay é homofobia? Veja o que diz a lei sobre caso no BBB 26

Desfile com trejeitos

O estopim ocorreu na Festa do Líder, na madrugada da quinta-feira (22), quando Matheus fez um desfile imitando trejeitos de um homem gay.

Marcelo, após ver a cena, acabou caindo no choro e considerou a atitude do lutador ofensiva e homofóbica. 

O caso foi levado para o Ministério Público de São Paulo, que deve abrir inquérito para investigar o tema.

A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN. 

Ainda não há informações se a TV Globo foi notificada da decisão. 

'Sujeira'

Ainda na madrugada, Matheus conversou com Breno sobre o assunto, que reforçou que a atitude do lutador pode ser considerada ofensiva.

Veja a conversa entre os brothers:

"Brincar com comportamento estereotipado de um grupo que você não conhece pode ser bastante ofensivo", disse.

"Não tinha parado para pensar nisso", respondeu Matheus. 

A conversa segue, e o lutador acaba dizendo que a interpretação feita sobre o desfile como sendo ofensiva "é sujeira".

"Eu sou quem eu sou e eu sei o que eu quis fazer", diz Matheus, ao que é rebatido por Breno: "você não vem com nota de rodapé". 

"Se o seu lado brincalhão, for sempre usar um estereótipo, (...) você tem que tomar cuidado", continuou Breno. 

