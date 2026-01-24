BBB26: Matheus nega homofobia e chama acusações de 'mimimi' e 'sujeira'
Brother foi denunciado no Ministério Público e caso deve ser investigado.
Matheus rebateu, na madrugada deste sábado (24), acusações de homofobia contra ele que vinham circulando na casa do BBB. "Que mundo eu estou vivendo?", disse o brother ao ser indagado sobre o episódio por Gabriela.
"Se entrar nesse pique, terça-feira, tomara que eu saia. Tranquilo se for por esses mimimi", acrescentou o brother.
Ele relembrou ainda que fez algo parecido quando estava na Casa de Vidro e foi bem recebido por quem assistia.
A ideia, segundo ele, foi da namorada. "Ela disse: 'Matheus, tu tá muito sério, a gente quer você rindo'", disse.
Desfile com trejeitos
O estopim ocorreu na Festa do Líder, na madrugada da quinta-feira (22), quando Matheus fez um desfile imitando trejeitos de um homem gay.
Marcelo, após ver a cena, acabou caindo no choro e considerou a atitude do lutador ofensiva e homofóbica.
O caso foi levado para o Ministério Público de São Paulo, que deve abrir inquérito para investigar o tema.
A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN.
Ainda não há informações se a TV Globo foi notificada da decisão.
'Sujeira'
Ainda na madrugada, Matheus conversou com Breno sobre o assunto, que reforçou que a atitude do lutador pode ser considerada ofensiva.
Veja a conversa entre os brothers:
"Brincar com comportamento estereotipado de um grupo que você não conhece pode ser bastante ofensivo", disse.
"Não tinha parado para pensar nisso", respondeu Matheus.
A conversa segue, e o lutador acaba dizendo que a interpretação feita sobre o desfile como sendo ofensiva "é sujeira".
"Eu sou quem eu sou e eu sei o que eu quis fazer", diz Matheus, ao que é rebatido por Breno: "você não vem com nota de rodapé".
"Se o seu lado brincalhão, for sempre usar um estereótipo, (...) você tem que tomar cuidado", continuou Breno.