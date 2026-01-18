Juliano Floss chora após Pedro sujar casaco de Marina Sena
O influenciador digital Juliano Floss caiu no choro durante a madrugada deste domingo (18) após descobrir que o participante Pedro havia sujado um casaco de Marina Sena.
Como uma forma de lembrar da namorada, Juliano levou o item com o cheiro da cantora para o confinamento do BBB 26.
Aos prantos, ele foi consolado no Quarto Eterno por Ana Paula Renault e Milena. "Por favor, que esse cara saia dessa casa, pelo amor de Deus", disse Juliano, ao se dar conta de que o casaco estava sujo.
"Tirou o cheiro inteiro dela", afirmou ele, chorando. Ana Paula tentou amenizar a situação e aliviar o clima. "Não tirou, não tirou", disse ela, se aproximando do dançarino.
Milena, então, levou o casaco até Juliano e tranquilizou o jovem, afirmando que a roupa ainda tem o cheiro de Marina Sena.
"Olha, aqui está. Relaxa", prosseguiu a sister. Mais aliviado, Juliano sorriu e abraçou o casaco. "Vão achar que eu to exagerando, mas [o casaco] era a única coisa que eu tinha", desabafou o influenciador.
"Eu senti o perfume", reforçou a recreadora de festa infantil.
Marina Sena pede torcida para Juliano Floss
A cantora Marina Sena levantou torcida para o namorado. Na noite de estreia do BBB 26, ela pediu aos fãs e seguidores para ajudar com mutirão para "o gatinho ganhar". "Nós vamos fazer ele ganhar, gente", afirmou ela no vídeo.
Na publicação, a artista ainda revelou estar morrendo de saudade. "Já estou passando mal de saudade. E para compensar essa saudade, eu falei para o Juliano: 'você vai, mas é para você ganhar. Para você ganhar Prova do líder, Prova do Anjo, porque eu quero mandar meu vídeo com meus gatos, nossos gatos, fazer um tour pelos gatos. Você vai ganhar tudo, vai com sangue no olho para compensar essa saudade'", disse a artista.