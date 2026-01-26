Público escolhe temas do Sincerão do BBB 26 por meio de voto

O segundo Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (26), tem uma novidade. Além da plateia de fãs, implementada no primeiro Sincerão da edição, o público que acompanha de casa também pode participar.

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, anunciou que o público vota, no site do gshow, quais temas serão abordados no jogo de hoje.

A votação foi encerrada durante o ao vivo do programa.

OPÇÕES PARA VOTO

Quem é o mais falso?

Quem é o mais palestrinha?

Quem é o mais vtzeiro?

Quem é o mais manipulador?

Quem é o mais influenciável?

Quem é o mais egoísta?

Quem é o mais chato?

Quem é o mais inútil?

Quem é o mais inconveniente?

Quem é o mais irritante?

Quem é o mais leva-e-traz?

Quem é o menos confiável?

