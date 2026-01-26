BBB 26: Gabi diz que Samira se tornou uma ‘decepção’ após voto no Paredão

Os votos do Paredão de domingo (25) seguem rendendo conversa — e tensão — na casa mais vigiada do Brasil. No início da noite desta segunda-feira (26), Gabriela e Samira discutiram após a bartender revelar que havia votado na estudante de psicologia.

“Você não quis conversar comigo. Você não quis!”, disparou Gabi durante o confronto. Samira questionou em que momento as duas poderiam ter conversado antes da votação, e Gabriela respondeu que o diálogo deveria ter acontecido antes, para que pudessem se acertar.

“Você teve tempo. Se quisesse, teria vindo conversar comigo, mas não quis. Era mais honesto dizer: ‘olha, eu não quis conversar porque precisava votar em alguém’”, afirmou Gabi.

Samira se justificou dizendo que assumiu o voto e que, ao explicar sua escolha, deixou claro que não tem proximidade com Gabriela, mas que enxerga potencial nela. “Eu gostei do teu discurso, gostei da tua posição. Eu gostei”, disse a bartender, acrescentando que a entrada de Gabi movimentou o jogo, mas que a sentiu distante e deslocada dentro da casa.

A conversa aconteceu no quarto Sonho de Voar e contou com a presença de Chaiany, que afirmou ter percebido que os pipocas que já estavam no programa passaram a votar entre si. Segundo ela, não pretende comprar briga de ninguém e não quer ser alvo de comentários pelas costas.

Samira reforçou que o voto foi baseado, principalmente, na falta de proximidade nos primeiros Paredões. Gabi, por sua vez, rebateu dizendo que a colega foi influenciada por comentários de terceiros e não procurou entender seu lado. “Pra mim, você foi influenciável”, concluiu.

Veja parte da discussão