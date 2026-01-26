Maxiane chama Ana Paula de 'oportunista' após rompimento no BBB 26

Após romperem a aliança e decidirem não jogar mais em grupo no BBB 26, Maxiane fez duras críticas a Ana Paula Renault durante uma conversa com Marcelo.

No desabafo, a participante questionou as atitudes da jornalista e afirmou que passou a enxergá-la como alguém que age por conveniência dentro do jogo.

Inicialmente, Maxiane comentou a reação de Ana Paula com a chegada dos quatro participantes do Quarto Branco e sugeriu que a aproximação teve motivação estratégica. “Tu percebeu quando só os quatro chegaram, como ela fez? Ela abraça porque tem quatro votos a favor dela”, afirmou.

Marcelo ponderou que a atitude não foi generalizada. “Ela não abraçou os quatro, não. Ela foi nitidamente em pessoas que ela enxerga potenciais”, disse. Maxiane concordou com a leitura e respondeu: “Ela é esperta”.

Na sequência, a sister foi ainda mais direta e classificou a ex-aliada como oportunista. “Eu acreditei numa pessoa que só age por interesse. Oportunista. Tu acha que ela gosta da Milena? Não gosta da Milena. Ela vê potencial na Milena!”, disparou.

Afastamento de aliadas

Maxiane iniciou o jogo próxima a Ana Paula, mas o clima entre as duas se desgastou nos últimos dias após divergências estratégicas. No domingo (25), a Pipoca participou do Almoço do Anjo ao lado de Jonas, Marciele e Sarah, grupo com quem passou a demonstrar maior afinidade.

Durante o encontro, Sarah revelou que pretendia vetar o voto de Ana Paula no paredão formado durante a noite, decisão comemorada por Maxiane e que evidenciou de vez o rompimento entre as ex-aliadas dentro da casa.