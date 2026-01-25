Enquete BBB 26: Brigido, Matheus ou Leandro? Quem deve sair do reality?
O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).
Brigido, Matheus e Leandro estão no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (25).
Agora, o mais votado pelo público será o segundo a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (27).
Quem deve ser eliminado do BBB 26? Vote
Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.
Como foi a formação do segundo Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Os imunes eram Jonas (que venceu a Prova do Anjo) e Babu (líder). Neste domingo não será realizada a tradicional prova do Bate e Volta.
Matheus foi o indicado ao paredão pelo líder, justificando o ato como uma estratégia de jogo. Na dinâmica das caixas-surpresa da última sexta (23), Sarah vetou o voto peso dois de Ana Paula Renault, impedindo o voto da sister.
Também pela dinâmica das caixas, Leandro foi direto à berlinda, após voto de consenso entre Alberto e Brigido, que tinham de escolher um participante.
Pela casa, o mais votado foi Brigido, com 6 votos.