Veja como foi a formação do segundo paredão do BBB 26

Berlinda teve novidades e interferência de dinâmica das caixas-surpresa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:48)
Zoeira
Foto de casa do BBB 26.
Legenda: Segundo paredão do BBB 26 foi formado neste domingo (25).
Foto: Reprodução/TV Globo.

O segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB 26) agitou os ânimos da casa mais vigiada do Brasil na noite deste domingo (25).

A formação da berlinda teve novidades, como a ausência da prova Bate e Volta.

O paredão teve o primeiro membro confirmado ainda na sexta-feira (23). Após uma dinâmica de caixas-surpresa, Leandro foi escolhido por Brigido e Alberto Cowboy para disputar a preferência do público.

Matheus e Brígido completam o paredão. A votação já está aberta e o resultado será conhecido pelo público na terça-feira (27).

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Jonas Sulzbach venceu a Prova do Anjo pela segunda semana seguida e estava imune no paredão. Mais cedo, ele pôde escolher entre imunizar um participante ou ouvir o recado de familiares. Ele escolheu ver a mensagem.

O líder Babu indicou Matheus para a berlinda. O veterano tinha uma ampla gama de opções, já que nesta semana não teve que escolher cinco participantes para o 'Na Mira do Líder'.

Ele justificou a escolha em sua estratégia de jogo. Babu disse acreditar que Matheus seria o mais votado pela casa, e preferiu já indicá-lo para observar o comportamento dos participantes.

A escolha do líder já havia sido apontada pelos leitores do Diário do Nordeste. Em enquete, Matheus foi apontado como o indicado por 39% dos votos. Em seguida, apareceram Brigido (21%) e Ana Paula (13,8%).

Brígido foi então o mais votado pela casa, com seis votos.

A dinâmica das caixas-surpresa acrescentou elementos na votação.

Sarah teve direito a anular o voto de um participante e escolheu Ana Paula, que por sua vez teria direito a dois votos após participar da dinâmica das caixas, mas acabou sem nenhum. 

Jonas perdeu o direito de votar após abrir uma das caixas na sexta-feira (23).

COMO A CASA VOTOU

  • Leandro votou em Brigido
  • Juliano Floss votou em Brigido
  • Chaiany votou em Brigido
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany
  • Samira votou em Gabriela
  • Breno votou em Brigido
  • Jordana votou em Sol Vega
  • Brigido votou em Chaiany
  • Maxiane votou em Gabriela
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega
  • Marciele votou em Gabriela
  • Marcelo votou em Brigido
  • Sol Vega votou em Chaiany
  • Matheus votou em Ana Paula
  • Gabriela votou em Juliano Floss
  • Edilson votou em Sol Vega
  • Milena votou em Brigido
  • Solange Couto votou em Milena
  • Sarah votou em Chaiany

Sete pessoas foram votadas nesta formação de paredão. Depois de Brigido, Chaiany foi a participante mais votada. 

