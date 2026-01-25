Veja como foi a formação do segundo paredão do BBB 26

O segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB 26) agitou os ânimos da casa mais vigiada do Brasil na noite deste domingo (25).

A formação da berlinda teve novidades, como a ausência da prova Bate e Volta.

O paredão teve o primeiro membro confirmado ainda na sexta-feira (23). Após uma dinâmica de caixas-surpresa, Leandro foi escolhido por Brigido e Alberto Cowboy para disputar a preferência do público.

Matheus e Brígido completam o paredão. A votação já está aberta e o resultado será conhecido pelo público na terça-feira (27).

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Jonas Sulzbach venceu a Prova do Anjo pela segunda semana seguida e estava imune no paredão. Mais cedo, ele pôde escolher entre imunizar um participante ou ouvir o recado de familiares. Ele escolheu ver a mensagem.

O líder Babu indicou Matheus para a berlinda. O veterano tinha uma ampla gama de opções, já que nesta semana não teve que escolher cinco participantes para o 'Na Mira do Líder'.

Ele justificou a escolha em sua estratégia de jogo. Babu disse acreditar que Matheus seria o mais votado pela casa, e preferiu já indicá-lo para observar o comportamento dos participantes.

A escolha do líder já havia sido apontada pelos leitores do Diário do Nordeste. Em enquete, Matheus foi apontado como o indicado por 39% dos votos. Em seguida, apareceram Brigido (21%) e Ana Paula (13,8%).

Brígido foi então o mais votado pela casa, com seis votos.

Veja também Zoeira Ana Paula Renault mira Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Medrosa e covarde’ Zoeira Edilson alerta Matheus após conflitos no BBB 26: 'Não posso aceitar seus erros' Zoeira BBB 26: Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach se retrata por tuíte antigo sobre Ana Paula

A dinâmica das caixas-surpresa acrescentou elementos na votação.

Sarah teve direito a anular o voto de um participante e escolheu Ana Paula, que por sua vez teria direito a dois votos após participar da dinâmica das caixas, mas acabou sem nenhum.

Jonas perdeu o direito de votar após abrir uma das caixas na sexta-feira (23).

COMO A CASA VOTOU

Leandro votou em Brigido

Juliano Floss votou em Brigido

Chaiany votou em Brigido

Alberto Cowboy votou em Chaiany

Samira votou em Gabriela

Breno votou em Brigido

Jordana votou em Sol Vega

Brigido votou em Chaiany

Maxiane votou em Gabriela

Paulo Augusto votou em Sol Vega

Marciele votou em Gabriela

Marcelo votou em Brigido

Sol Vega votou em Chaiany

Matheus votou em Ana Paula

Gabriela votou em Juliano Floss

Edilson votou em Sol Vega

Milena votou em Brigido

Solange Couto votou em Milena

Sarah votou em Chaiany

Sete pessoas foram votadas nesta formação de paredão. Depois de Brigido, Chaiany foi a participante mais votada.