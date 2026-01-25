Veja como foi a formação do segundo paredão do BBB 26
Berlinda teve novidades e interferência de dinâmica das caixas-surpresa.
O segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB 26) agitou os ânimos da casa mais vigiada do Brasil na noite deste domingo (25).
A formação da berlinda teve novidades, como a ausência da prova Bate e Volta.
O paredão teve o primeiro membro confirmado ainda na sexta-feira (23). Após uma dinâmica de caixas-surpresa, Leandro foi escolhido por Brigido e Alberto Cowboy para disputar a preferência do público.
Matheus e Brígido completam o paredão. A votação já está aberta e o resultado será conhecido pelo público na terça-feira (27).
COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Jonas Sulzbach venceu a Prova do Anjo pela segunda semana seguida e estava imune no paredão. Mais cedo, ele pôde escolher entre imunizar um participante ou ouvir o recado de familiares. Ele escolheu ver a mensagem.
O líder Babu indicou Matheus para a berlinda. O veterano tinha uma ampla gama de opções, já que nesta semana não teve que escolher cinco participantes para o 'Na Mira do Líder'.
Ele justificou a escolha em sua estratégia de jogo. Babu disse acreditar que Matheus seria o mais votado pela casa, e preferiu já indicá-lo para observar o comportamento dos participantes.
A escolha do líder já havia sido apontada pelos leitores do Diário do Nordeste. Em enquete, Matheus foi apontado como o indicado por 39% dos votos. Em seguida, apareceram Brigido (21%) e Ana Paula (13,8%).
Brígido foi então o mais votado pela casa, com seis votos.
A dinâmica das caixas-surpresa acrescentou elementos na votação.
Sarah teve direito a anular o voto de um participante e escolheu Ana Paula, que por sua vez teria direito a dois votos após participar da dinâmica das caixas, mas acabou sem nenhum.
Jonas perdeu o direito de votar após abrir uma das caixas na sexta-feira (23).
COMO A CASA VOTOU
- Leandro votou em Brigido
- Juliano Floss votou em Brigido
- Chaiany votou em Brigido
- Alberto Cowboy votou em Chaiany
- Samira votou em Gabriela
- Breno votou em Brigido
- Jordana votou em Sol Vega
- Brigido votou em Chaiany
- Maxiane votou em Gabriela
- Paulo Augusto votou em Sol Vega
- Marciele votou em Gabriela
- Marcelo votou em Brigido
- Sol Vega votou em Chaiany
- Matheus votou em Ana Paula
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Edilson votou em Sol Vega
- Milena votou em Brigido
- Solange Couto votou em Milena
- Sarah votou em Chaiany
Sete pessoas foram votadas nesta formação de paredão. Depois de Brigido, Chaiany foi a participante mais votada.