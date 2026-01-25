Edilson alerta Matheus após conflitos no BBB 26: 'Não posso aceitar seus erros'
O gaúcho tem chances de ser indicado ao paredão neste domingo.
Durante conversa sobre os últimos acontecimentos da casa do BBB 26 neste domingo (25), Edilson Capetinha alertou Matheus sobre as movimentações que ele fez no jogo. O ex-jogador disse que gosta do colega de confinamento, mas disparou que não pode "aceitar os erros".
"Cara, eu refleti que todo mundo se afastou de você. Eu sou o único cara aqui que estou do seu lado, que conversa contigo. Eu gosto de você de boa, mas eu também não posso aceitar seus erros", disse Capetinha.
O ex-jogador de futebol aconselhou Matheus a mudar o foco nos próximos dias: "Você não está jogando só contra a Ana Paula. Está jogando contra todo mundo".
Possível paredão
Matheus tem chances de ir ao paredão na votação deste domingo, pois entrou em conflito diversos participantes, como Ana Paula Renault e Milena. O gaúcho também foi acusado de homofobia após imitar trejeitos afeminados durante um desfile de roupas.
Apesar de não ter a simpatia da maioria dos jogadores, o brother garantiu que não revisará seus posicionamentos, e que vai continuar batendo de frente com Ana Paula, a qual considerada sua maior rival.
"Eu nunca me indispus com ninguém além da Ana Paula. Ela é uma pessoa que, lá fora, eu teria embate mesmo, porque não gosto dessa soberba. É a soberba da playboyzada, do mais falso, que defende as causas sociais e tá na varanda", comenta.