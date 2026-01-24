Enquete BBB 26: Quem Babu Santana deve indicar ao paredão?

Líder da semana, Babu Santana tem conversado com aliados do BBB 26 para decidir qual será a indicação dele ao Paredão, formado neste domingo (25).

Nesta semana, todos os brothers e sisters podem ser votados, já que não houve indicação para o "Mira do Líder". Nesta semana, não haverá prova bate e volta.

Assim, quem for o indicado pelo Líder e o indicado da casa irão direto para o paredão com Leandro, emparedado após abrir a caixa-surpresa.

O Diário do Nordeste quer saber a opinião dos leitores sobre quem deve ser o indicado de Babu Santana para o segundo paredão do BBB 26.

Na mira do Líder

Uma das preocupações do Líder é justamente Leandro, que já está na berlinda.

Aliado do emparedado, Babu quer criar um cenário mais "tranquilo" para Leandro. Ele conversou sobre as estratégias com Marcelo e Juliano Floss, no Quarto do Líder, neste sábado (24).

Marcelo citou dois nomes em quem ele pensa em votar: Brígido e Matheus. Ambos também estão na mira de Babu, que, no entanto, admitiu ter uma preferência: "Para mim, é mais confortável votar no Brigido".

Usando o toten de Matheus, Babu analisou ainda que o lutador "despertou mais raiva na casa" do que Brígido, o que talvez levasse Matheus a ser o indicado pelos demais participantes.

Matheus tem sido criticado pelos colegas de confinamento por ter feito um desfile em que imitava trejeitos de um homem gay. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22), durante a festa do líder de Alberto Cowboy.

A atitude do brother foi considerada ofensiva e homofóbica, mas ele negou e disse que as críticas eram "mimimi" e "sujeira".

"Colocando esses dois com o Leandro, que já está, eu acho que a chance do Leandro sobreviver é maior", projetou Babu.

'Vou ficar chateado'

Um dos alvos de Babu, e sem saber das conversas estratégicas do Quarto do Líder, Matheus comentou a possibilidade de ser o indicado pelo ator.

"Se ele me colocar, vou ficar um pouco chateado, porque sempre o respeitei. Mas faz parte do jogo também", disse em conversa com Edilson.

Em resposta, Edilson afirmou que ser indicado pelo Líder pode ser bom, "porque você tem oportunidade de puxar alguém, do que ir pela casa".

O que os brothers não sabem é que, na dinâmica da semana, o indicado do Líder não irá poder puxar ninguém para o paredão.

Também não vai ter bate e volta nem imunizado pelo Anjo, que estará autoimune. Assim, o indicado pelo Líder e o indicado da casa irão direto para o paredão com Leandro.