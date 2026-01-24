Diário do Nordeste
Enquete BBB 26: Quem Babu Santana deve indicar ao paredão?

Líder da semana, o ator fará a indicação para o paredão neste domingo (25).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:52)
Zoeira
Homem em ambiente interno, vestindo camiseta branca e usando um microfone de lapela com cordão no pescoço. Ele está de perfil, fazendo um gesto com a mão, com um pente verde apoiado no cabelo. Ao fundo, há uma parede azul com um espelho em formato de coroa e uma cama com cabeceira estofada.
Legenda: Babu Santana é o líder da semana no BBB 26 e tem como alvos Matheus e Brígido.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Líder da semana, Babu Santana tem conversado com aliados do BBB 26 para decidir qual será a indicação dele ao Paredão, formado neste domingo (25).

Nesta semana, todos os brothers e sisters podem ser votados, já que não houve indicação para o "Mira do Líder". Nesta semana, não haverá prova bate e volta.

Assim, quem for o indicado pelo Líder e o indicado da casa irão direto para o paredão com Leandro, emparedado após abrir a caixa-surpresa

O Diário do Nordeste quer saber a opinião dos leitores sobre quem deve ser o indicado de Babu Santana para o segundo paredão do BBB 26.

Vote na enquete:

inter@

Na mira do Líder

Uma das preocupações do Líder é justamente Leandro, que já está na berlinda.

Aliado do emparedado, Babu quer criar um cenário mais "tranquilo" para Leandro. Ele conversou sobre as estratégias com Marcelo e Juliano Floss, no Quarto do Líder, neste sábado (24).

Marcelo citou dois nomes em quem ele pensa em votar: Brígido e Matheus. Ambos também estão na mira de Babu, que, no entanto, admitiu ter uma preferência: "Para mim, é mais confortável votar no Brigido". 

Usando o toten de Matheus, Babu analisou ainda que o lutador "despertou mais raiva na casa" do que Brígido, o que talvez levasse Matheus a ser o indicado pelos demais participantes.

Zoeira

Chaiany é escolhida por Jonas e se torna segundo Monstro do BBB 26

teaser image
Zoeira

Ministério Público investiga Matheus por homofobia no BBB 26

Matheus tem sido criticado pelos colegas de confinamento por ter feito um desfile em que imitava trejeitos de um homem gay. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22), durante a festa do líder de Alberto Cowboy.

A atitude do brother foi considerada ofensiva e homofóbica, mas ele negou e disse que as críticas eram "mimimi" e "sujeira".  

"Colocando esses dois com o Leandro, que já está, eu acho que a chance do Leandro sobreviver é maior", projetou Babu. 

'Vou ficar chateado'

Um dos alvos de Babu, e sem saber das conversas estratégicas do Quarto do Líder, Matheus comentou a possibilidade de ser o indicado pelo ator. 

"Se ele me colocar, vou ficar um pouco chateado, porque sempre o respeitei. Mas faz parte do jogo também", disse em conversa com Edilson. 

Em resposta, Edilson afirmou que ser indicado pelo Líder pode ser bom, "porque você tem oportunidade de puxar alguém, do que ir pela casa".

O que os brothers não sabem é que, na dinâmica da semana, o indicado do Líder não irá poder puxar ninguém para o paredão. 

Também não vai ter bate e volta nem imunizado pelo Anjo, que estará autoimune. Assim, o indicado pelo Líder e o indicado da casa irão direto para o paredão com Leandro. 

