Leandro assusta brothers após Caixas-Surpresa no BBB 26; veja

Após ser indicado ao Paredão por Alberto Cowboy e Brigido, Leandro desabou em lágrimas depois da dinâmica das Caixas-Surpresa no Big Brother Brasil (BBB 26), na noite desta sexta-feira (23).

Logo após a revelação, o brother foi abraçado e consolado pelos colegas de confinamento. Em determinado momento, porém, a tensão falou mais alto.

Leandro explodiu emocionalmente e gritou na sala, assustando os demais participantes.

Veja também Zoeira Confira quem já está no segundo Paredão do BBB 26 Zoeira Chaiany é escolhida por Jonas e se torna segundo Monstro do BBB 26

Veja o momento

“O que você quiser fazer, a gente faz. Você não tá sozinho. Não chora que eu choro junto”, disse Ana Paula Renault, ao tentar acalmá-lo.

Na sequência, Juliano Floss reforçou o apoio: “A gente defende, meu irmão. (…) Você tem que estar forte agora”. Ana Paula ainda comentou que Boneco deve “pôr fogo” no jogo. Agradecido, Leandro pediu um pouco de espaço para se recompor.

“Vai dar tudo certo. Lembra pra que tu veio aqui”, disse Maxiane. Já o líder Babu Santana, experiente em berlindas desde o BBB 20, também deixou sua mensagem: “Se tem uma coisa que eu conheço desse jogo, é Paredão. E quando ele não mata, ele fortalece”.