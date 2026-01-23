Chaiany é escolhida por Jonas e se torna segundo Monstro do BBB 26
A participante foi escolhida após Jonas vencer Prova do Anjo pela segunda vez.
Após vencer a segunda Prova do Anjo do BBB 26, Jonas Sulzbach colocou Chaiany no Castigo do Monstro, sendo a segunda castigada da edição.
"Ela me julgou sem saber de nada (...) Da próxima vez é melhor ter um pouco mais de noção", justificou o brother durante a escolha.
Além do castigo, Chaiany perdeu 300 estalecas. A participante deverá desenrolar novelos de linhas e transferir para carretéis.
A segunda Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada na tarde desta sexta-feira (23). Os brothers e sisters se dividiram em duplas para a dinâmica. Após duas etapas, o participante Jonas venceu a prova pela segunda vez seguida, garantindo imunidade.
Solange Couto não conseguiu uma parceria para a atividade, e foi automaticamente excluída da Prova do Anjo. A prova é dividida em duas etapas. A primeira será disputada pelas duplas selecionadas.