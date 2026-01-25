Ana Paula Renault mira Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Medrosa e covarde’
Jornalista se irrita com postura da advogada e crava voto na sister.
Em conversa com Samira na tarde deste domingo (25), Ana Paula Renault não economizou nas palavras ao falar de Jordana no Big Brother Brasil (BBB 26).
Veja parte da conversa
A jornalista deixou claro que a advogada entrou oficialmente na sua mira para os próximos Paredões. Para a veterana, a postura da sister durante a última formação foi reveladora.
“A Jordana, pra mim, é alvo fácil. Eu e a Milena estávamos no Paredão, e ela colocou a Aline no pódio. Ali ficou claro de que lado ela está. Quando eu tiver que indicar alguém, vai ser a Jordana”, cravou.
Na sequência, Samira contou que teve uma conversa recente com a advogada, que teria sugerido que a gaúcha estaria sendo manipulada dentro do jogo, mas sem citar nomes.
A reação de Ana Paula foi imediata. “E nem mencionou meu nome? Tem que ter medo mesmo de falar meu nome. Ela é tão covarde que não quer se comprometer lá fora. Medrosa, covardona”, disparou a jornalista, sem rodeios.