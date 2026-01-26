O que esperar do segundo ‘Sincerão’ do BBB 26?

O segundo "Sincerão" do Big Brother Brasil 26 acontece na noite desta segunda-feira (26). O jogo promete movimentar ainda mais os ânimos dos participantes na véspera do paredão, composto por Brigido, Leandro e Matheus.

Na última semana, a dinâmica contou com plateia e participação direta do público pela primeira vez, que avaliou os brothers que mais "pipocaram".

Ainda não foi revelado se o programa irá seguir, nesta noite, o último formato. Em "Sincerões" de edições passadas, ex-BBBs foram convidados para julgar o pipocômetro e decidir quais dos participantes argumentaram melhor na dinâmica.

Além do jogo, Tadeu Schmidt trará todas as repercussões e desdobramentos da formação do segundo Paredão da temporada no programa ao vivo desta segunda (26).

Matheus e Brigido prometem embates no Sincerão

Já pensando na dinâmica de mais tarde, os emparedados Matheus e Brigido prometeram gerar embates para conseguir desempenho no jogo.

Em conversa com Paulo Augusto, Brigido afirmou que irá continuar "comprando briga" com os adversários. "De onde está vindo esse tanto de gente em você?", perguntou PA, analisando o queridômetro do amigo.

"Eu tô comprando briga e, se vier, eu vou mais pesado na segunda-feira. Se me der espaço para falar o que eu quero falar, eu vou zerar o jogo. A última coisa que eu quero é pipocar", respondeu Brigido.

Já Matheus elaborou um plano contra a adversária Ana Paula Renault. Também em diálogo com Paulo Augusto, o bancário prometeu "jogar toda a merda no ventilador" durante a dinâmica.

O brother disse que irá alfinetar a Veterana trazendo brigas do passado como estratégia para desestabilizá-la.

"Eu vou jogar toda a merda no ventilador hoje, da Ana Paula. Vou falar do bagulho da Aline, que ela falou da roupa da Aline de garota de programa. E ela é uma mulher que levanta a bandeira do feminismo e julgou a Aline de garota de programa só por conta da roupa! Ridículo. Ela sabe agora que o foco dela é o Boneco [Leandro]", ameaçou.