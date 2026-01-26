Parcial da enquete BBB 26 mostra um dos brothers com mais de 50% dos votos

O bancário Matheus Moreira pode ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado parcial atualizado de enquete do Diário do Nordeste.

O participante aparece com 51,09% dos votos na manhã desta segunda-feira (26). Em seguida, o produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o segundo mais votado na enquete, com 28,21% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Já o empreendedor e diretor de escola Brigido recebeu apenas 20,70% dos votos e é quem tem menos probabilidade de sair neste paredão. Até esta manhã, a enquete contava com 5.711 votos totais.

O resultado oficial do Paredão será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (27), durante o programa ao vivo.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa. Foto: Reprodução.

Confira como foi a formação do segundo paredão

A dinâmica da semana para emparedar três participantes se deu da seguinte maneira:

1 emparedado pelo líder;

1 emparedado pela casa;

1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;

Os brothers imunes eram Jonas (anjo autoimune) e Babu (líder).

Na última sexta-feira (23), o BBB 26 realizou a dinâmica das caixas-surpresa, onde os brothers e sisters que abrissem a caixa receberiam alguma vantagem ou consequência para o jogo.

Alberto Cowboy e Brigido, ao abrirem seus itens, conseguiram o poder de indicar outro participante ao paredão, desde que houvesse consenso na escolha. Eles indicaram "Boneco".

No domingo (25), Babu, o líder da semana, mandou o brother Matheus direto para o paredão. Já pela casa, com um total de seis votos, Brigido foi o escolhido para compor o trio de emparedados. Esta semana, não houve prova Bate e Volta.