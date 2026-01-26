BBB 26 modifica ‘Sincerão’ e movimenta as redes sociais; veja reações
Dinâmica voltou a contar plateia mas em outro formato.
A dinâmica do ‘Sincerão’ na noite desta segunda-feira (26) voltou a contar com platéia. Entretanto, após intensas reclamações nas redes sociais, o público no estúdio atuou de outra forma.
Ficou a cargo da plateia sortear os confinados que iriam participar da dinâmica, onde seriam apontados os brothers e sisters VTzeiros, inúteis, falsos, manipuladores, além de outros temas pré-definidos que foram votados pelo público de casa.
